Sắp xếp công an cấp xã ở Hà Nội: 'Phải tiến hành khẩn trương nhưng chắc chắn'

TPO - Công an TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về công tác Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã khi sáp nhập, hợp nhất theo địa giới hành chính trong đơn vị.

Công an Hà Nội cho biết, Hội nghị diễn ra chiều qua (14/5), do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và các cán bộ chủ chốt cấp phòng và tương đương, cấp đội, chỉ huy công an xã, phường, thị trấn với trên 3.000 đại biểu.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng văn kiện đại hội gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy CATW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Công an thành phố.

Trong đó, việc lựa chọn nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn quan trọng; coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; cấp ủy viên được lựa chọn phải có năng lực thực tiễn, khả năng lãnh đạo, quản lý, thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đại diện cho đội ngũ đảng viên, CBCS, nhận được sự tín nhiệm cao, thật sự trong sạch, vững vàng…

Về định hướng sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp xã theo đơn vị địa giới hành chính sau sáp nhập, Công an TP Hà Nội xác định sau khi sắp xếp, bố trí phải nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS công an cấp xã theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”, kết hợp tiết giảm hợp lý số lượng lãnh đạo, chỉ huy cấp đội, cấp phòng. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ dựa theo nguyên tắc “vì việc mà bố trí người”, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, hạn chế xáo trộn làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Việc sắp xếp phải tiến hành khẩn trương nhưng chắc chắn, “vừa chạy vừa xếp hàng”, bảo đảm nhanh, gọn, đồng bộ với triển khai đơn vị hành chính cấp xã, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng. Không làm thất thoát, thất lạc, đảm bảo nguyên trạng, nguyên vẹn về tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của công an cấp xã. Không làm phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; đồng thời, phải bảo đảm hiệu quả về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố phải tốt hơn…".