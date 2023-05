Sắp khởi công đường Vành đai 3 TPHCM, Bình Dương vẫn loay hoay giá đất bồi thường và chỗ tái định cư

TPO - Theo kế hoạch, trong tháng 6/2023, Bình Dương sẽ khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM nhưng địa phương này hiện nay vẫn chưa có đơn giá đất để bồi thường và còn loay hoay tìm nơi bố trí tái định cư.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km gồm dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) và dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Tổng mức đầu tư của dự án, đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 19.280 tỷ đồng, trong đó dự án xây lắp khoảng 5.752 tỷ đồng và dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 13.528 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 85,86ha với khoảng 1.600 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, tháng 6/2023, Bình Dương sẽ khởi công xây dựng dự án để cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Tuy nhiên, đến nay, tỉnh này vẫn chưa có đơn giá đất để bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, địa phương này hiện đang loay hoay tìm chỗ tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa trắng. Do thiếu quỹ đất, địa phương đang tính đến phương án thương lượng với người dân về việc bố trí căn hộ chung cư với giá trị tương đương.

Trao đổi với PV ngày 14/5, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, việc chậm phê duyệt, thông qua giá bồi thường ảnh hưởng đến thời gian trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường và bàn giao 70% mặt bằng toàn tuyến theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, công tác lập, phê duyệt phương án giá đất, các địa phương có dự án đi qua (TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An và TP Dĩ An) đã trình thẩm định đơn giá đất. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương đã họp nhưng chưa thể thông qua phương án giá đất do chênh lệch đơn giá giữa các địa phương với nhau.

Theo Kế hoạch số 5352 ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, thời gian dự kiến phê duyệt đơn giá bồi thường đất trước ngày 15/3/2023. Tuy nhiên, đến nay đơn giá bồi thường đất vẫn chưa được phê duyệt.

Trong kế hoạch năm 2023, Bình Dương sẽ chi 2.100 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho khoảng 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Để gỡ vướng, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo, chấp thuận cho địa phương này áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính cho các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; có giải pháp thu hút được những đơn vị có chức năng thẩm định giá tham gia tư vấn giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện thu ngân sách.

Về giải ngân đầu tư công, tỉnh Bình Dương đạt tỷ lệ thấp so với cả nước. Khối lượng thực hiện đến 30/4/2023 đạt 331 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 283 tỷ đồng, chỉ đạt 1,9% kế hoạch. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, nguyên nhân giải ngân đầu tư công thấp do khó khăn, vướng mắc bởi một số quy định pháp luật chưa đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc chưa được xử lý căn cơ, dứt điểm như công tác giải phóng mặt bằng. Còn nhiều bất cập trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện, nhất là năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công… dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân, chậm quyết toán.