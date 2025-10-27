Sắp có biểu tượng Cá Ông cao 8m bằng đồng đỏ ở Vũng Tàu

TPO - Ngày 27/10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TPHCM) cho biết hạng mục công trình biểu tượng Cá Ông, một gói thầu thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã được khởi công. Đây là một trong hai công trình điểm nhấn của dự án bên cạnh Tháp Tam Thắng.

Hiện khu vực sân khấu Cột Cờ (đường Thùy Vân) đã được tháo dỡ các cột cờ, phá dỡ bệ bê tông hoàn trả trụ sắt để bắt đầu thi công công trình biểu tượng Cá Ông. Dự kiến công trình hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Trước đó, tháng 5/2025 trước sáp nhập tỉnh, UBND TP Vũng Tàu (cũ) đã phê duyệt thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục công trình biểu tượng Cá Ông; dự toán gói thầu thi công xây lắp công trình biểu tượng Cá Ông thuộc công trình chỉnh trang trục đường Thùy Vân là hơn 50 tỷ bao gồm chi phí dự phòng.

Khu vực sân khấu Cột Cờ được tháo dỡ các cột cờ, phá dỡ bệ bê tông hoàn trả trụ sắt để bắt đầu thi công công trình biểu tượng Cá Ông

Ngoài khu sân Cột cờ cũ sẽ được đặt biểu tượng Cá Ông, còn có các hạng mục lắp đặt mới bệ bia đá ghi chép về Lễ hội Đình Thắng Tam, bố trí vòi phun nước, đèn chiếu sáng tạo điểm nhấn cho công trình.

Riêng biểu tượng Cá Ông được làm mới, đúc đồng đỏ dày 20 mm liên kết bộ khung inox, cao khoảng 8m. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là 100 năm.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) đang dần hoàn thành các gói thầu. Trong đó, công trình điểm nhấn Tháp Tam Thắng hoàn thành giai đoạn 1, tạo thành một điểm đến rất hấp dẫn với người dân, du khách. Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai.