'Sập bẫy' máy thu phí đỗ xe, hàng nghìn tài xế bị phạt

TPO - Hàng nghìn tài xế tại Anh đang bức xúc vì nhận được giấy phạt từ các công ty đỗ xe tư nhân, dù đã trả phí đầy đủ. Nguyên nhân được cho là do máy thu phí bị lỗi.

Theo ghi nhận, nhiều máy thu phí yêu cầu người dùng nhập biển số xe để hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR) không ghi nhận là vi phạm. Tuy nhiên, không ít trường hợp cho biết dù đã nhập đúng biển số, biên lai vẫn in sai thông tin, dẫn đến việc họ bị phạt tới 170 bảng Anh (gần 6 triệu đồng).

Bà Lynda Eagan - người sáng lập nhóm Facebook “Private Parking Tickets - Help and Advice” với hơn 47.000 thành viên - cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp bị phạt oan do máy không hoạt động đúng cách. Một số máy có phím bấm kẹt, hoặc cho phép thanh toán dù người dùng chỉ mới nhập một chữ cái đầu tiên của biển số. Đây là hành vi gài bẫy người tiêu dùng”.

Anh Matt Chambers (35 tuổi) - một doanh nhân tại Nottinghamshire - nhận giấy phạt 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng) từ Excel Parking sau khi sử dụng bãi xe ở Worksop: “Họ nói tôi chỉ nhập chữ ‘B’, nhưng tôi khẳng định đã gõ đầy đủ vì tôi từng dùng bãi xe này nhiều lần và rất quen cách dùng máy”.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với ông Lee Rogers (67 tuổi) - đầu bếp về hưu tại East Sussex. Ông phát hiện biên lai chỉ có một ký tự biển số, dù ông đã chắc chắn nhập đủ: “Không ai đứng giữa trời nắng chỉ để gõ một chữ rồi đi. Hàng trăm người cũng bị như tôi”.

Bà Mary Hawken (79 tuổi) tại Cornwall cũng bị phạt dù giữ lại biên lai có gần như đầy đủ biển số. “Tôi luôn trả tiền đỗ xe đầy đủ. Họ có thể đưa tôi ra tòa, tôi sẵn sàng”. Sau khi bà Hawken liên hệ với nghị sĩ địa phương Andrew George, vụ việc của bà đã được hủy bỏ.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Heidi Alexander thừa nhận: “Đây là vấn đề cần được giải quyết”. Bà kêu gọi các công ty đỗ xe tư nhân phải cải thiện mạnh mẽ cách làm việc với công chúng, từ việc bảo đảm thiết bị hoạt động chính xác đến việc có thông tin liên lạc rõ ràng.

Ông Simon Williams - Trưởng bộ phận chính sách của RAC - nhận định: “Có quá nhiều trường hợp người dân bị phạt sai. Chúng tôi cần Chính phủ khẩn trương ban hành lại Bộ quy tắc dành cho bãi đỗ xe tư nhân để đưa lĩnh vực này vào khuôn khổ”.

Bộ quy tắc từng được Chính phủ thông qua năm 2019, đặt mức phạt tối đa xuống còn 50 bảng và cấm ngôn từ mang tính đe dọa trong giấy phạt. Tuy nhiên, đến tháng 6/2022, bộ quy tắc bị tạm rút lại do các công ty bãi xe khởi kiện.

Theo thống kê của tổ chức RAC Foundation và hãng tin PA, tính đến cuối năm ngoái, trung bình mỗi ngày tại Anh có hơn 41.000 giấy phạt được phát hành bởi các công ty đỗ xe tư nhân.

Hiệp hội Bãi đỗ xe Anh từ chối bình luận về cáo buộc máy thu phí bị lỗi, chỉ khuyến nghị người bị phạt oan nên liên hệ trực tiếp với nhà điều hành bãi xe và cung cấp đầy đủ thông tin để khiếu nại. Trong khi đó, Excel Parking và Euro Car Parks - hai công ty liên quan trực tiếp đến các trường hợp nói trên đều không đưa ra phản hồi chính thức.

Hồng Nhung