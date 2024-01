Sập bẫy lừa cập nhật dữ liệu bị sai trên VNeID, người phụ nữ mất hơn 100 triệu

TPO - Truy cập vào đường link theo hướng dẫn của kẻ gian để cập nhật dữ liệu bị sai trên ứng dụng VNeID dùm đồng nghiệp, chị T. bị chiếm đoạt 115 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ngày 24/1, Công an quận 1 (TPHCM) vừa phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa cập nhập dữ liệu công dân bị sai trên ứng dụng VneID.

Trước đó, Công an quận 1 nhận được đơn trình báo của chị P.T.T (quê Bình Dương) về việc bị chiếm đoạt 115 triệu đồng qua đường link mà đối tượng lừa đảo cung cấp để khai báo thông tin.

Theo trình báo của chị T., ngày 15/12/2023, chị đang làm việc tại công ty thì được chị Nguyễn Thị Q. (nhân viên làm cùng công ty) nhờ hỗ trợ cập nhật VneID theo chỉ dẫn từ người xưng là cán bộ Công an phường 4 (quận 8) gọi từ số điện thoại 0834.802.256 vì thông tin của chị Q. trên ứng dụng dữ liệu công dân bị sai.

Chị Q. đã mượn điện thoại của chị T. để thực hiện thao tác theo hướng dẫn của đối tượng. Chị T. tải về, đăng nhập và khai báo thông tin vào đường link mà đối tượng cung cấp là dichvucong.r.org.com thì điện thoại bị trục trặc.

Nghi ngờ bị lừa, chị T. gọi đến ngân hàng để khóa 2 tài khoản của mình thì cả hai tài khoản này bị rút hết số tiền 115 triệu đồng và được chuyển vào tài khoản số 8841144150, chủ tài khoản tên D.A.K.

Theo Công an TPHCM, gần đây xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID. Sau đó, các đối tượng gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook và yêu cầu người dân truy cập, cài đặt phần mềm.

Khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, các đối tượng sẽ kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên máy điện thoại rồi thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo, công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại. Nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay cung cấp thông tin cá nhân để kích hoạt hộ mà không cần đến công an thì đó là đối tượng có ý đồ xấu.

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android); tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ…