Sao Thủy nghịch hành giúp bạn trả lời: Vì sao chuyện cũ chưa thực sự đóng lại?

HHTO - Sao Thủy nghịch hành không trực tiếp gây ra chia tay hay tái hợp, mà là giai đoạn con người phải đối diện với những điều từng (cố gắng) bỏ qua.

Sao Thủy nghịch hành gắn liền với sự xáo trộn trong giao tiếp, ký ức và các mối quan hệ. Cụm từ này trở nên phổ biến bởi những biến động rõ rệt về mặt cảm xúc: Người cũ bất ngờ liên hệ, các cuộc tranh cãi xuất hiện dồn dập, hoặc những quyết định chia tay, tái hợp diễn ra nhanh hơn bình thường.

Sao Thủy nghịch hành đánh thức ký ức và cảm xúc cũ

Sao Thủy quản lý tư duy, ký ức và logic. Khi đi lùi, dòng chảy suy nghĩ có xu hướng quay về quá khứ. Con người nhớ lại những mối quan hệ từng quan trọng, những điều còn dang dở hoặc những lần chia tay vội vàng. Cảm giác hoài niệm gia tăng khiến việc nghĩ đến người cũ trở nên tự nhiên hơn, dẫn đến tín hiệu liên lạc từ hai phía. Đây là giai đoạn “rà soát lại cảm xúc”, không hẳn khuyến khích quay lại, mà là cơ hội để hiểu vì sao một câu chuyện chưa thực sự đóng lại.

Giao tiếp dễ sai lệch gây ra mâu thuẫn và tranh cãi

Một biểu hiện rõ của sao Thủy nghịch hành là sự gián đoạn trong giao tiếp: Tin nhắn sai ý, nói thiếu rõ ràng, hiểu lầm do cảm xúc tác động. Các cặp đôi dễ rơi vào tình trạng “nghe một đằng hiểu một nẻo”, khiến những chuyện nhỏ bị phóng đại thành mâu thuẫn lớn. Tâm lý nhạy cảm hơn bình thường cũng khiến phản ứng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến tranh cãi không đáng có. Những người đang trong giai đoạn mối quan hệ căng thẳng càng dễ gặp trục trặc vì khả năng kiểm soát giao tiếp bị ảnh hưởng.

Vì sao dễ chia tay hoặc tái hợp trong giai đoạn này

Sao Thủy nghịch hành khiến con người nghiêm túc đánh giá lại mối quan hệ hiện tại. Tư duy “lọc lại những gì quan trọng” dẫn tới việc đối diện với mâu thuẫn thật sự hoặc nhận ra những vấn đề lâu nay bị bỏ qua. Một số cặp đôi vì vậy đưa ra quyết định dừng lại. Ngược lại, những cặp đã chia tay nhưng còn cảm xúc lại tìm thấy động lực để trò chuyện lại, từ đó dễ dẫn đến tái hợp. Tuy nhiên, tránh đưa ra quyết định lớn trong thời điểm này vì cảm xúc có thể bị ảnh hưởng bởi sự nhiễu loạn chung.

Những nhóm cung bị ảnh hưởng mạnh hơn

Song Tử và Xử Nữ là hai cung do sao Thủy cai quản, nhạy cảm nhất trước biến động giao tiếp. Những người thuộc hai cung này dễ suy nghĩ nhiều, phản ứng nhanh và bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc nhỏ.

Các cung Nước như Song Ngư, Cự Giải chịu tác động từ cảm xúc hoài niệm, dễ rơi vào trạng thái hồi tưởng quá mức khiến các vấn đề cũ bật lên.

Các cung Lửa như Bạch Dương hay Nhân Mã thì dễ phản ứng mạnh mẽ, khiến mâu thuẫn leo thang nhanh hơn.

Giai đoạn này nên ứng xử thế nào?

Để tránh rối loạn không cần thiết, điều quan trọng là kiểm tra kỹ thông tin, tránh tranh cãi khi đang căng thẳng và hạn chế quyết định nóng vội. Nếu người cũ liên hệ, đây có thể là cơ hội để khép lại chuyện cũ hoặc hiểu rõ hơn lý do mối quan hệ kết thúc. Việc cần thiết là giữ tỉnh táo và quan sát cảm xúc thật sự, thay vì hành động chỉ vì ảnh hưởng nhất thời của nghịch hành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo