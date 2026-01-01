Sao nữ có màn lột xác đỉnh cao nhất phim Hoa ngữ: Từ lỗ hổng visual thành xinh như tiên nữ

HHTO - Thật không ngờ chỉ sau nửa năm, sao nữ Hoa ngữ này đã khiến khán giả từ chỗ chê bai nặng nề thành khen ngợi hết lời.

Mỗi khi nhắc đến các mỹ nhân cổ trang phim Hoa ngữ, Lư Dục Hiểu chưa bao giờ được khán giả khen ngợi về nhan sắc. Thậm chí trong phim Bảng Thượng Giai Tế phát sóng giữa năm 2025, cô còn nhận về cơn lốc chê bai ngoại hình. Nữ diễn viên bị xem là lỗ hổng visual của phim, từ gương mặt đến vóc dáng đều không đủ tiêu chuẩn làm nữ chính cổ trang, thậm chí nhiều cảnh quay còn kém sắc, mờ nhạt hơn cả nữ phụ.

Nhưng đến phim Nhập Thanh Vân lên sóng cuối năm, Lư Dục Hiểu đã có màn lột xác ngoạn mục. Cô giảm cân giúp đường nét thanh thoát hơn, lại tìm được trang phục, kiểu tóc và lớp trang điểm phù hợp nên nhìn nhẹ nhàng, bay bổng lên hẳn. Đoàn làm phim cũng chọn góc quay để Lư Dục Hiểu xinh nhất có thể, nhờ đó mà netizen công nhận nữ diễn viên ngày càng thu hút hơn.

Nhưng bất ngờ nhất là trong đêm hội Giao thừa 2026, Lư Dục Hiểu đã tự tin hóa thân thành tiểu tiên nữ với xiêm y màu hồng nhạt tha thướt để trình diễn ca khúc Đào Hoa Tiếu. Nữ diễn viên nhìn đầy trong trẻo, ngọt ngào, từ ánh mắt đến nụ cười đều dịu dàng e ấp khiến khán giả tấm tắc khen đây chính là tiên nữ xinh đẹp nhất chương trình.

Cư dân mạng đều công nhận Lư Dục Hiểu không sở hữu nét đẹp kiêu sa sắc sảo, đường nét gương mặt chỉ dừng ở mức hài hòa dễ thương nhưng khi tìm được tạo hình phù hợp, cô lại tỏa ra khí chất thanh nhã, dịu dàng đậm vẻ cổ điển. Bằng chứng là ai cũng tấm tắc khen Lư Dục Hiểu có màn lột xác ngoạn mục nhất C-Biz năm qua, từ chỗ bị chê bai nặng nề nay lại được khán giả nhiệt tình thả tim.

Hành trình thăng hạng nhan sắc của Lư Dục Hiểu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái. Rằng thay vì tự ti chán nản, hãy chăm sóc bản thân cho tốt, thử nghiệm những style ăn mặc, trang điểm khác nhau để tìm ra phong cách phù hợp nhất với mình.