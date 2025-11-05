Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Sao Hỏa tiến vào Nhân Mã: Thời điểm để can đảm hành động, tìm kiếm niềm tin

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sao Hỏa tiến vào Nhân Mã không chỉ là sự dịch chuyển hành tinh, mà còn là lời mời gọi của vũ trụ: Hãy can đảm hành động theo niềm tin của 12 chòm sao.

Ngày 5/11/2025, Sao Hỏa - hành tinh của năng lượng, hành động và ý chí, chính thức rời cung Bọ Cạp sâu sắc để tiến vào Nhân Mã, biểu tượng của tự do, khát vọng và niềm tin. Sự kiện này mở ra một bước ngoặt mạnh mẽ về động lực và hướng đi, khi năng lượng vũ trụ thúc đẩy con người bứt phá khỏi giới hạn cũ và tìm kiếm điều có ý nghĩa thật sự với bản thân.

Khi năng lượng hành động hòa cùng tinh thần tự do

Sao Hỏa đại diện cho ý chí, đam mê và hành động dứt khoát, còn Nhân Mã lại mang năng lượng của khám phá và mở rộng. Khi hai nguồn năng lượng này gặp nhau, con người dễ cảm thấy tự tin, dũng cảm và sẵn sàng mạo hiểm hơn thường lệ. Đây là giai đoạn bạn muốn làm nhiều hơn, đi xa hơn, và theo đuổi điều khiến mình sống động. Dù là khởi đầu một dự án, đi du lịch, hay dấn thân vào hành trình học hỏi mới, Sao Hỏa Nhân Mã đều khuyến khích bạn “hành động vì niềm tin chứ không vì sợ hãi".

Ảnh hưởng của Sao Hỏa - Nhân Mã khiến chúng ta bừng sáng với sự lạc quan, tinh thần chiến đấu và lòng tin vào tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi động các kế hoạch dài hạn, truyền cảm hứng cho người khác, hoặc theo đuổi những giấc mơ bạn từng gác lại. Tuy nhiên, nguồn năng lượng Lửa này cũng dễ khiến bạn bốc đồng, thiếu kiên nhẫn hoặc hành động vội vàng. Bí quyết là hãy giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết được định hướng, thay vì để nó bùng lan vô định.

Ảnh hưởng tổng thể đến 12 cung hoàng đạo

Dưới tác động của Sao Hỏa Nhân Mã, mọi chòm sao đều cảm nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ để tiến lên.

  • Bạch Dương: Lấy lại động lực, khởi động dự án mới.
  • Kim Ngưu: Cẩn trọng với tài chính, tránh chi tiêu theo cảm xúc.
  • Song Tử: Dễ gặp người truyền cảm hứng, nhưng cần giữ ranh giới.
  • Cự Giải: Nên thay đổi thói quen và làm mới bản thân.
  • Sư Tử: Bùng nổ sáng tạo, dễ được công nhận.
  • Xử Nữ: Cần kiên định với kế hoạch, tránh xao nhãng.
  • Thiên Bình: Giao tiếp và truyền thông là thế mạnh - hãy tận dụng.
  • Bọ Cạp: Đừng quá kiểm soát, đón nhận những thay đổi tự nhiên.
  • Nhân Mã: Đây là thời kỳ vàng để tỏa sáng và khẳng định bản thân.
  • Ma Kết: Xây nền vững chắc cho tương lai - từng bước đều có giá trị.
  • Bảo Bình: Cảm hứng cộng đồng, sáng tạo và nhóm dự án tăng mạnh.
  • Song Ngư: Tin vào trực giác nhưng đừng quên hành động thực tế.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Sao Hỏa #Nhân Mã #tự do #đam mê #hành động #chiêm tinh #cung hoàng đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục