Santen - Hành trình hơn 130 năm tiên phong trong ngành nhãn khoa vì đôi mắt sáng khỏe

Bước vào thời đại kỹ thuật số bùng nổ chưa từng có, những thách thức về sức khỏe thị giác cũng ngày càng gia tăng, khiến người dân Việt Nam không ngừng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc mắt đáng tin cậy. Đáp lại nhu cầu đó, Santen, với bề dày lịch sử hơn 130 năm trong ngành nhãn khoa đến từ Nhật Bản, không chỉ mang đến các sản phẩm được kiểm chứng toàn cầu, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài vì một tương lai cho đôi mắt sáng khỏe.

Hơn một thế kỷ di sản và đổi mới

Khởi nguồn từ Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tinh hoa công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và sự tận tâm trong từng chi tiết, Santen tự hào với bề dày lịch sử hơn 130 năm hình thành và phát triển. Đó không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho một hành trình không ngừng cải tiến, gắn liền với niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Thương hiệu nhãn khoa tin cậy đến từ Nhật Bản

Đặt Nghiên cứu & Phát triển (R&D) làm trọng tâm cho mọi hoạt động, Santen không ngừng tiên phong trong việc tìm ra các giải pháp hiệu quả cho nhiều bệnh lý về mắt. Năng lực R&D vượt trội của Santen được thể hiện qua danh mục sản phẩm đa dạng và chuyên sâu, bao gồm: Các sản phẩm điều trị khô mắt, nhiễm trùng, dị ứng, đục thủy tinh thể hay các bệnh nhãn khoa khác như Glaucoma, bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già (AMD),...

Với nỗ lực bền bỉ trong hành trình chăm sóc và bảo vệ đôi mắt sáng khỏe, Santen ngày càng được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thành quả đó được thể hiện qua những con số ấn tượng, minh chứng cho quy mô phát triển toàn cầu:

+ Sản phẩm có mặt hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ

+ Phương pháp điều trị tiếp cận đến hơn 50 triệu bệnh nhân trên toàn cầu

+ Cung cấp khoảng 400 triệu đơn vị sản phẩm hàng năm

+ Giữ vững vị thế thương hiệu top đầu ở các thị trường lớn tại châu Á, đặc biệt Top 1 tại Nhật Bản và Trung Quốc trong năm 2023.

Chuyên môn vững vàng và giải pháp nhãn khoa tiên tiến

Với hàng loạt những thành tựu đạt được, Santen đã khẳng định mạnh mẽ vị thế và niềm tin của giới chuyên môn lẫn người dùng trên toàn thế giới trong suốt hơn 130 năm phát triển.

Thấu hiểu thách thức của người Việt

Kế thừa di sản và nền tảng vững chắc toàn cầu, Santen không chỉ mở rộng thị trường mà còn mang theo sứ mệnh thấu hiểu sâu sắc nhu cầu bản địa. Tại Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế số phát triển năng động, nhịp sống hiện đại khiến người dân phải đối mặt với những vấn đề thị giác mới: thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, áp lực công việc cao và tác động từ khói bụi và ô nhiễm đô thị.

Đứng trước “bài toán” về sức khoẻ và bối cảnh Việt Nam, Santen đã mang đến những giải pháp điều trị thiết thực, có thể kể đến như: nhóm sản phẩm điều trị khô mắt (Sanlein, Cationorm, Diquas,...), nhóm điều trị nhiễm trùng mắt (Cravit, Oflovid), nhóm điều trị glaucoma (Taptiqom, Cosopt,...) và nhiều bệnh lý về mắt khác.

Tận tâm đồng hành cùng bệnh nhân trong hành trình chăm sóc đôi mắt

Đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc đôi mắt sáng khỏe

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, Santen hướng tới vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người Việt trên hành trình chăm sóc mắt. Bên cạnh việc mang đến giải pháp điều trị tiên tiến và kiến thức y khoa chính xác, Santen còn nỗ lực trao quyền chủ động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, thông qua việc cam kết triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt chủ động trong tương lai gần.

Kế thừa di sản hơn 130 năm trong lĩnh vực nhãn khoa từ Nhật Bản, Santen mở ra tầm nhìn về một tương lai rõ ràng - không chỉ là một nhà cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn là hiện thân của một cam kết dài hạn. Hành trình của Santen tại Việt Nam là hành trình của sự thấu hiểu nhu cầu sức khỏe thị giác, đồng hành và không ngừng mang đến những giải pháp đột phá, vì một tương lai của những đôi mắt sáng khỏe của mọi người, mọi nhà.