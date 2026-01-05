Sáng mai Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về ô nhiễm không khí Hà Nội

TPO - Sáng mai (6/1), Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động. Đây là diễn đàn để các bên liên quan cùng thúc đẩy hành động, chung tay giải quyết bài toán ô nhiễm không khí Thủ đô.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang là thách thức môi trường nghiêm trọng nhất đối với Thủ đô Hà Nội. Những đợt ô nhiễm không khí kéo dài vào mùa đông không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động, chất lượng sống và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Chính phủ và HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành liên tiếp nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát các nguồn phát thải và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị xanh, bền vững như Quyết định số 2530/QĐ-TTg ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, Nghị quyết số 57 về thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Hội thảo được tổ chức ngay sau khi các chính sách quan trọng trên được ban hành nhằm làm rõ các chủ trương, chính sách mới, đồng thời xây dựng diễn đàn, đối thoại, nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, hiến kế, biến các giải pháp thành hành động cụ thể.

Hội thảo diễn ra sáng 6/1, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham của các đại biểu đến từ bộ/ ngành trung ương, các sở/ngành, xã/phường của TP. Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/thành phố lân cận.

Hội thảo cũng vinh dự đón tiếp các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế cùng các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 30 cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo, các tham luận từ cơ quan quản lý sẽ cung cấp bức tranh toàn diện về hiện trạng ô nhiễm không khí Hà Nội và các địa phương lân cận trong thời gian qua, nhận diện các nhóm nguồn thải chính và đề xuất những giải pháp tổng thể, khả thi trong giai đoạn tới.

Hai phiên tọa đàm chuyên sâu xoay quanh thúc đẩy giao thông xanh, giao thông công cộng và kiểm soát các nguồn thải từ xây dựng, công nghiệp, làng nghề, hoạt động đốt mở là diễn đàn để nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cùng nhau chia sẻ, thảo luận những mô hình hay, sáng kiến thực tiễn, làm rõ con đường từ chính sách đến hành động.

Ban Tổ chức kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần định hướng chính sách, kết nối các bên liên quan, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sự chung tay hành động vì mục tiêu xây dựng một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn, với bầu không khí trong lành hơn.