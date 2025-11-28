Sân bay Việt Nam đầu tiên có phòng nuôi con bằng sữa mẹ

Mô hình này góp phần cải thiện sức khỏe, thân thiện hơn với bà mẹ và trẻ em; nâng cao trải nghiệm của hành khách trong nước và quốc tế khi đến Đà Nẵng.

Ngày 28/11, tại Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai trương hệ thống 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ.

Phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại sân bay Đà Nẵng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lắp đặt các phòng nuôi con bằng sữa mẹ, đặt tại các vị trí gần khu vực kiểm soát an ninh, ghế chờ, nhằm giúp bà mẹ cho con bú hoặc vắt sữa thuận tiện và nhanh chóng.

Phòng nuôi con bằng sữa mẹ được bố trí hợp lý, gần khu vực rửa tay, nhưng cách xa nhà vệ sinh, hạn chế tiếng ồn với tường cách âm, và được trang bị bàn ghế ngồi thoải mái.

Với việc đưa vào hoạt động hệ thống 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành Cảng hàng không đầu tiên trên cả nước có không gian này tại cả 2 nhà ga.

Hoạt động này cũng thể hiện quyết tâm của thành phố Đà Nẵng nói chung và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong việc góp phần cải thiện sức khỏe, thân thiện hơn với bà mẹ và trẻ em. Đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong nước và quốc tế.

Phòng nuôi con bằng sữa mẹ góp phần cải thiện sức khỏe, thân thiện hơn với bà mẹ và trẻ em.

Đối với trẻ em, cho trẻ bú sớm trong giờ đầu tiên có thể giảm tử vong sơ sinh 22%. Bú mẹ giúp giảm các bệnh lý nhiễm trùng như viêm phổi, tiêu chảy, giảm nguy cơ đái tháo đường, giảm tỉ lệ thừa cân béo phì, phòng ngừa dậy thì sớm so với trẻ bú sữa công thức. Trẻ được bú sữa mẹ còn giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư máu, u nguyên bào thần kinh. Đặc biệt trẻ được bú sữa mẹ tăng chỉ số thông minh và khi trưởng thành có thu nhập, hiệu quả xã hội cao hơn.