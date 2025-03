Phi công và 2 em bé sống sót thần kỳ khi máy bay rơi xuống hồ 'tử thần'

TPO - Một phi công và hai đứa trẻ đã sống sót kỳ diệu suốt 12 tiếng sau khi chiếc máy bay của họ bị rơi và chìm gần hết trong hồ nước băng giá ở Alaska, Mỹ.

AP cho biết hôm 23/3, chiếc máy bay Piper PA - 12 Super Cruiser do một người đàn ông cùng hai đứa trẻ của cùng một gia đình bất ngờ mất tích khi đang trong hành trình tham quan từ Soldotna đến hồ Skilak trên bán đảo Kenai.

Sáng 24/3, ông Godes cùng nhiều phi công lên đường để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên địa hình gồ ghề. Ông Godes hướng về phía hồ Tustumena gần một sông băng và phát hiện ra thứ mà ông nghĩ là xác máy bay.

“Tôi thực sự đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng khi đến gần hơn và hạ thấp máy bay xuống tôi thấy có 3 người ở trên cánh máy bay”, ông Godes nói với AP vào tối 25/3 (giờ địa phương) và nhấn mạnh rằng 3 người trong vụ việc đã trải qua một đêm dài, lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt.

Ông Godes cho biết có rất nhiều phép màu đã xảy ra, từ việc máy bay không bị chìm đến việc những người sống sót có thể bám trên cánh máy bay. Đặc biệt việc 3 người có thể sống sót qua đêm trong điều kiện nhiệt độ hồ băng hạ đến 20 độ C so với ban ngày và ở mức dưới 0 độ C trong vòng 12 giờ.

Theo ông Godes, phần lớn chiếc máy bay gặp nạn chìm trong hồ băng, chỉ có cánh và phần trên của bánh lái nhô lên khỏi băng và nước.

Cảnh sát tiểu bang Alaska cho biết, 3 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo The Seattle Times, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân máy bay bị rơi và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cùng với Cục Hàng không Liên bang nước này vừa tuyên bố sẽ điều tra vụ việc trong ngày 26/3.

Được biết, hồ Tustumena là hồ nước ngọt lớn nhất trên bán đảo Kenai rộng 24.200 ha, nằm cách Anchorage khoảng 130 km về phía tây nam và được Sở Cá và động vật hoang dã Alaska mô tả là nổi tiếng vì những cơn gió đột ngột và nguy hiểm. Đặc biệt, xung quanh hồ có những ngọn núi, một sông băng và gió giật, có thể gây ra thảm họa cho cả tàu thuyền và máy bay.

Alaska là một tiểu bang có ít đường sá, việc di chuyển ở đây phải sử dụng máy bay nhỏ. Tháng trước, 10 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách nhỏ quá tải nửa tấn đâm vào băng biển ở Norton Sound, gần Nome trên bờ biển phía tây của tiểu bang Alaska. 5 năm trước, một vụ va chạm trên gần sân bay Soldotna cũng cướp đi sinh mạng của bảy người, bao gồm cả một nhà lập pháp tiểu bang Alaska.

Kim Thảo