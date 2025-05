Rory McIlroy, Scheffler, Schauffele chung nhóm đấu 'trong mơ' tại PGA Championship 2025

TPO - PGA Championship 2025 – major thứ hai trong năm – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15 đến 18/5 tại sân Quail Hollow Club (Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ), quy tụ những tay golf hàng đầu thế giới.

Ngay từ khi danh sách nhóm đấu cho 2 vòng đầu tiên được công bố, sự chú ý đã đổ dồn về nhóm đấu "trong mơ" gồm Rory McIlroy, Scottie Scheffler và Xander Schauffele – ba tay golf đang chiếm giữ ba vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR).

Không chỉ là nhóm đấu có thứ hạng cao nhất, bộ ba này cũng là những người đã giành bốn trong năm danh hiệu major gần nhất. Họ sẽ cùng xuất phát ở vòng 1 lúc 19h22 tối 15/5 và vòng 2 lúc 0h47 sáng 17/5 (giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng lịch sử tại The Masters 2025, Rory McIlroy bước vào Quail Hollow với khí thế cao ngút trời. Quail Hollow cũng là "mảnh đất lành" đối với golfer người Bắc Ireland khi anh đã 4 lần đăng quang tại sân đấu này vào các năm 2010, 2015, 2021 và 2024.

McIlroy hiện đã có ba chiến thắng trong mùa giải năm nay, đều tại những sự kiện có dàn sao hùng hậu như AT&T Pebble Beach Pro-Am, Players Championship và The Masters, nơi anh trở thành golfer thứ 6 trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam (The Masters, PGA Championship, US Open, The Open).

Với cú hích từ Augusta và sự tự tin tại Quail Hollow, nhiều người tin tưởng McIlroy có thể làm nên lịch sử với bộ tứ Grand Slam trong cùng một mùa giải – điều mà chỉ có huyền thoại Tiger Woods từng tiệm cận.

Trong khi đó, Scottie Scheffler – tay golf số 1 thế giới – đang có phong độ cực cao. Chức vô địch CJ Cup Byron Nelson cách đây hai tuần với tổng điểm (-31) cho thấy anh đã sẵn sàng để chinh phục danh hiệu PGA Championship đầu tiên trong sự nghiệp.

Xander Schauffele đến giải đấu năm nay với tư cách nhà đương kim vô địch, sau khi giành danh hiệu tại Valhalla mùa trước. Lối chơi chắc chắn và ổn định luôn khiến anh là cái tên khó bị đánh bại trong các giải major. Anh đã vô địch 2 trong 4 major gần nhất và 7 lần top 10 trong 9 kỳ major vừa qua.

Một cái tên khác cũng được kỳ vọng là Jordan Spieth. Nếu lên ngôi tại PGA Championship, Spieth sẽ trở thành golfer thứ 7 trong lịch sử hoàn tất trọn bộ 4 danh hiệu major – một cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp mà anh theo đuổi từ lâu.

Justin Thomas cũng là gương mặt đáng chú ý. Anh vừa chấm dứt gần 3 năm không thắng khi vượt qua Andrew Novak tại RBC Heritage hồi tháng 4. Trước đó, JT về nhì tại Valspar và vừa xếp đồng hạng 2 tại Truist Championship, chỉ kém nhà vô địch Sepp Straka 2 gậy.

Thomas cũng chính là người vô địch PGA Championship gần nhất được tổ chức tại Quail Hollow (năm 2017), lần đầu trong 2 lần anh nâng cao chiếc cúp Wanamaker danh giá.

Bên cạnh nhóm đấu của Rory, Scheffler và Schauffele, khán giả còn được chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn ở các nhóm đấu khác gồm Brooks Koepka – Rickie Fowler – Shane Lowry; Jon Rahm – Patrick Cantlay – Matt Fitzpatrick; Justin Thomas – Dustin Johnson – Collin Morikawa ; Jordan Spieth – Patrick Reed – Ludvig Aberg.