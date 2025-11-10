Rộ tin VinFast sẽ sản xuất xe hybrid

TPO - Thông tin này được hé lộ thông qua hình ảnh giới thiệu dòng lốp của hãng Sailun dành cho các dòng xe mới của VinFast, trong đó bao gồm một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Thương hiệu Sailun vừa hé lộ nhiều sản phẩm lốp xe mới dành cho các mẫu xe VinFast ở một sự kiện gần đây. Hình ảnh được lan truyền trên các trang mạng xã hội và diễn đàn ô tô cho thấy nhóm sản phẩm này sẽ bao gồm cả một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Được biết, Sailun là một trong những đối tác lớn nhất của VinFast thông qua việc cung cấp lốp nguyên bản theo xe cho hầu hết các mẫu xe điện của hãng. Dù các dòng lốp mới không nêu rõ tên xe nhưng hình ảnh minh họa với thiết kế đầu xe có đèn định vị cánh chim cùng logo chữ V mờ chính là dấu hiệu nhận biết xe VinFast.

Hãng lốp Sailun hé lộ nhiều sản phẩm lốp xe mới dành cho các mẫu VinFast, bao gồm cả một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe hybrid có thiết kế phần đầu khá giống mẫu VF 8 hiện hành. Một số mẫu xe mới khác được hé lộ thông qua hình ảnh từ lốp Sailun bao gồm Limo 7 - được cho là Limo Green bản cao cấp cùng VF 6, VF 7 và VF 9 sử dụng nền tảng mới. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về các dòng xe này.

Việc VinFast tham gia thị trường xe hybrid là động thái khá bất ngờ sau khi hãng tuyên bố dừng kinh doanh ô tô động cơ xăng từ tháng 7/2022. Kể từ đó, hãng này chỉ bán xe thuần điện, từ xe máy cho đến các mẫu ô tô và đã đạt được những thành công nhất định ở thị trường trong nước.

Nhưng mặt khác, đây được đánh giá là bước đi hợp lý khi dòng xe hybrid đang có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam, và còn được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới từ năm 2026.

Dẫu vậy, hiện chưa rõ xe hybrid của VinFast trong tương lai sẽ thuộc nhóm nào. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại xe hybrid với cấu hình khác nhau, từ hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) cho đến hybrid cắm sạc (PHEV). Tùy từng kiểu loại hybrid mà cách thức và mức độ can thiệp của điện hóa vào vận hành sẽ khác nhau.

Ngoài ra, còn có một kiểu xe lai khác là xe điện phạm vi mở rộng (EREV), nhưng loại này chưa quá phổ biến tại Việt Nam. Tại đây, động cơ xăng chỉ đóng vai trò là máy phát nạp điện cho pin, từ đó nuôi mô-tơ dẫn động cho xe.

Nhưng với việc đang sở hữu mạng lưới trạm sạc rộng khắp cả nước, hệ truyền động PHEV có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất để VinFast áp dụng cho mẫu hybrid đầu tiên. Thị trường PHEV phổ thông ở Việt Nam cũng còn khá nhiều dư địa khi mới chỉ có một vài mẫu xe Trung Quốc ra mắt, trong khi nhóm MHEV và HEV đang được phủ sóng bởi các hãng xe Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki.