VinFast VF 5 chứng minh vị thế SUV 'đáng tiền nhất' cho người mua xe lần đầu

Với thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng rẻ hơn xe máy, VinFast VF 5 đang khẳng định vị thế mẫu SUV điện đô thị lý tưởng cho người mua xe lần đầu - vừa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày, vừa đủ bền bỉ cho những hành trình dài mà vẫn “hợp ví”.

Linh hoạt trên phố, “thách đố” cả đường trường

VinFast VF 5 vừa có tháng thứ 2 liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam về doanh số, khi đã có tới 3.847 chiếc VF 5 bán ra trong tháng 9/2025, tăng 1.102 xe so với tháng trước đó. Theo giới quan sát, lý do VF 5 bán chạy nhất thị trường đến từ chất lượng đáng tiền giúp mẫu SUV điện nhỏ gọn này không chỉ phù hợp với phố thị đông đúc mà còn chinh phục được những cung đường phức tạp ở miền núi, nông thôn.

“Đi phố thì nhẹ, đi đường trường thì đầm chắc. Leo dốc Tam Đảo, Mộc Châu, VF 5 vẫn ổn định, ga nhạy và vọt nhanh”, anh Duy Thành (Hà Nội), người đã chạy VF 5 gần 20.000 km - nhận xét về VF 5.

Anh Thành vô cùng ấn tượng với khối động cơ điện trên VF 5 có công suất 100kW (tương đương 134 mã lực) - mạnh nhất phân khúc SUV đô thị. Khung gầm chắc chắn, hệ thống treo tinh chỉnh riêng cho điều kiện đường Việt Nam giúp VF 5 vận hành ổn định, bám đường và tự tin ngay cả trên những cung đường đèo dốc.

Không chỉ mạnh mẽ, VF 5 còn ghi điểm với khả năng di chuyển ấn tượng. Nhiều chủ xe chia sẻ quãng đường thực tế đạt 350km mỗi lần sạc, cao hơn mức công bố 326 km, đủ để di chuyển nhiều ngày trong phố hoặc “bao trọn” chuyến đi chơi cuối tuần mà không cần sạc lại.

Giới chuyên môn cũng đánh giá VF 5 là mẫu xe “vừa tay” cho người mới bắt đầu lái ô tô: tầm nhìn rộng, bán kính quay vòng nhỏ giúp dễ dàng xoay trở trong ngõ hẹp, bãi đỗ. Nhiều người dùng, đặc biệt là phụ nữ và gia đình trẻ, cho biết họ cảm thấy tự tin ngay từ những lần đầu cầm lái.

“Trước đây tôi khá e ngại khi lái xe trong nội đô, nhưng với VF 5 thì khác. Xe nhỏ gọn, ga mượt, phanh nhẹ và có cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau. Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy an toàn hơn”, chị Huyền Trang - một chủ xe tại TP.HCM chia sẻ.

Bên trong khoang lái, VF 5 được trang bị loạt tiện ích vượt tầm giá như màn hình trung tâm, trợ lý giọng nói tiếng Việt, camera lùi, cảm biến quanh xe và đặc biệt là có 6 túi khí - con số hiếm thấy ở các xe đô thị hạng A, giúp tăng độ an toàn cho xe. Hai tính năng cao cấp thường chỉ có ở phân khúc cao hơn là cruise control và cảnh báo điểm mù cũng được trang bị đầy đủ.

Xóa bỏ gánh nặng “nuôi xe”: Giá tốt, chi phí sử dụng thấp, miễn phí sạc

Không chỉ nổi bật về thiết kế và trang bị, VF 5 còn là lựa chọn kinh tế tối ưu trong bối cảnh người dùng ngày càng chú trọng đến chi phí sử dụng lâu dài.

Với giá niêm yết 529 triệu đồng (đã bao gồm pin) - thấp hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc, VF 5 hiện được hưởng ưu đãi chồng ưu đãi như 4% trực tiếp trên giá bán, cộng thêm 10 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện trong chương trình “Thu xăng - Đổi điện”. Ngoài ra còn là ưu đãi lên tới 10 triệu đồng (dưới dạng điểm VinClub) dành cho người dùng đăng ký tại Hà Nội và TP.HCM. Tổng mức hỗ trợ thực tế có thể lên đến hơn 40 triệu đồng.

Đặc biệt, VinFast đang miễn phí toàn bộ chi phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 30/6/2027 - tương đương gần 2 năm “0 đồng nhiên liệu”. Điều này cũng đồng nghĩa, người dùng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm so với xe xăng cùng tầm giá.

“Tôi đi làm cách nhà 20km, trung bình một tháng chạy khoảng 1.500km. Từ ngày dùng VF 5, chi phí di chuyển gần như bằng 0. Trước đây đổ xăng tốn ít nhất 3 triệu/tháng, giờ chỉ cần cắm sạc miễn phí ở trạm gần khu công nghiệp”, anh Minh Quân, một kỹ sư trẻ tại Bắc Giang, chia sẻ.

Không chỉ chi phí sạc, theo anh Quân, VF 5 còn có ưu thế vượt trội về bảo dưỡng: xe điện không cần thay dầu, lọc gió động cơ, bugi hay hộp số - những hạng mục tốn kém ở xe xăng. Theo ước tính của anh, chi phí bảo dưỡng VF 5 chỉ bằng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc, trong khi VinFast còn áp dụng chính sách bảo hành 7 năm cho xe và 8 năm cho pin - giúp người dùng yên tâm dài lâu.

“Tuyệt đối điện ảnh” về thiết kế trẻ trung, giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng cực rẻ, VF 5 không chỉ là sự lựa chọn hợp lý cho người mua xe lần đầu, mà còn là biểu tượng cho xu hướng di chuyển xanh - thông minh - bền vững đang lan tỏa khắp Việt Nam.