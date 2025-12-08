Review Zootopia 2: "Chemistry" giữa Nick và Judy vẫn giữ nhiệt nhưng cốt truyện chưa thật sự "ăn tiền"

HHTO - Sau gần 10 năm chời đợi, phần 2 "Zootopia" tiếp tục đưa khán giả trở lại thành phố muôn loài đầy màu sắc, nơi Nick và Judy phối hợp điều tra một bí ẩn mới, nhưng mạch truyện lần này chưa đủ sắc nét để bật lên như kỳ vọng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau thành công vang dội của phần phim đầu tiên công chiếu năm 2016, Zootopia trở lại với hành trình mới của thỏ Judy Hopps (Ginnifer Goodwin lồng tiếng) và cáo Nick Wilde (Jason Bateman). Từ sau khi Nick chính thức trở thành cảnh sát, cả hai tiếp tục là cặp cộng sự ăn ý, dù đôi lúc vẫn phải tìm cách dung hòa sự khác biệt trong tính cách và cách xử lý công việc.

Một sai sót bất ngờ khiến Judy và Nick bị cảnh sát trưởng Bogo tạm đình chỉ. Trong thời gian này, bộ đôi lại vô tình vướng vào một vụ án mới. Manh mối mở đầu là cuốn nhật ký cổ thuộc về gia tộc linh miêu, dẫn cả hai đến những bí mật tưởng chừng đã bị chôn vùi trong lịch sử thành phố từ lâu.

Bên cạnh Nick và Judy, chú rắn Gary (Quan Kế Huy﻿ lồng tiếng) cũng là nhân vật trung tâm của phần phim này. Ảnh: Disney

Nick và Judy là trung tâm "giữ lửa"

Nếu phải chọn yếu tố khiến Zootopia vẫn giữ được sức hút sau gần một thập kỷ, đó chắc chắn là loạt "phản ứng hóa học" đáng yêu giữa Nick và Judy. Ngoài sự thấu hiểu và ăn ý vốn có, sau khi trở thành cộng sự chính thức, cả hai buộc phải đối mặt với sự đối nghịch trong quan điểm lẫn tính cách.

Khao khát nóng lòng muốn chứng minh bản thân của Judy đối lập với sự điềm tĩnh, thận trọng của Nick, khiến họ đôi lúc lệch nhịp trong quá trình điều tra. Những nốt “lệch pha” này giúp tạo thêm chiều sâu cho mối quan hệ vốn đã được xây dựng tốt từ phần một.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc đáng yêu và nhiều lời thoại khiến khán giả "rung động", dù chỉ là "đồng nghiệp". Ảnh: Disney

Các màn tung hứng bất đồng giữa Nick và Judy không chỉ nhằm mục đích gây hài, mà còn nêu lên thông điệp về việc lắng nghe và dung hòa khác biệt, về tầm quan trọng của sự thấu hiểu và tôn trọng nhau trong một mối quan hệ.

Có rất nhiều loài khác nhau ngoài kia, và đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào những điểm mình không giống nhau rồi dần lo lắng. Nhưng nếu chịu nói chuyện và cố hiểu nhau hơn, ta sẽ thấy sự khác biệt chẳng đáng để chia cách. Thậm chí, chính việc cậu là cậu và tớ là tớ có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Phim mang nhiều suy ngẫm về các mối quan hệ và cách "vượt qua sự khác biệt". Ảnh: Disney

Phần nhìn cũng tiếp tục là điểm mạnh của thương hiệu, khi Zootopia 2 được mở rộng thế giới động vật bằng nhiều vùng sinh thái mới, từ khu đầm lầy, cồn cát rực nắng, rồi lại bất ngờ trượt sang khu vực phủ đầy băng tuyết.

Các phân đoạn như lúc hai nhân vật chính đột nhập buổi dạ tiệc hay cuộc rượt đuổi qua Chợ Đầm Lầy thể hiện kỹ năng xử lý hình ảnh và chuyển động của êkíp. Đoạn hậu đề (after credit) của phim gợi ý về loài chim chưa được khai thác, mở ra tiềm năng phát triển cho vũ trụ Zootopia.

"Zootopia 2" giữ vững phong độ về chất lượng đồ họa. Ảnh: Disney

Phim tiếp tục mở rộng thế giới với nhiều hệ sinh thái mới và sự xuất hiện của thêm nhiều loài vật. Ảnh: Disney

Chủ đề cũ, hướng đi an toàn

Nếu mối quan hệ của cặp đôi là điểm neo vững chắc, hình ảnh giữ nguyên chất lượng, thì phần cốt truyện chính lại là yếu tố khiến Zootopia 2 chưa thật sự "ăn tiền" như phần đầu. Cốt truyện lần này đi sâu vào một vụ án phức tạp liên quan đến lịch sử thành phố và khám phá thêm nhiều góc khuất về xã hội loài vật, đặc biệt là câu chuyện của cộng đồng bò sát vốn bị xa lánh suốt nhiều thế hệ.

Phim khai thác nhiều và các bất công xã hội và định kiến loài. Ảnh: Disney

Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng thế giới và lồng ghép thêm nhiều tầng nghĩa mang tính ẩn dụ xã hội khiến kịch bản phải gánh khá nhiều chủ đề mang tính "người lớn", từ vấn đề chủng tộc và khủng hoảng tị nạn đến sự thao túng chính trị của giới thượng lưu.

Điều đáng nói là khi tiếp tục xoay quanh câu chuyện phân biệt chủng tộc, chủ đề từng được Zootopia (2016) xử lý rất xuất sắc, phần hai không còn tạo được cảm giác mới mẻ hay liền mạch như trước.

"Zootopia 2" khai thác tiếp một chủ đề vốn đã làm rất tốt ở phần một. Ảnh: Disney

Zootopia 2 vì thế được nhìn nhận như một sự mở rộng an toàn, chú trọng vào các phân cảnh hành động và dành nhiều thời lượng cho tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính, thay vì dựng được một một kịch bản đủ chiều sâu, "đủ tầm" và có điểm nhấn thông điệp rõ ràng hơn.

"Phản diện" của phần phim này khá dễ đoán, cú "twist" không quá bất ngờ. Ảnh: Disney

Về tổng thể, Zootopia 2 dễ dàng ghi điểm với thế giới đầy màu sắc và sự kết hợp duyên dáng giữa Judy và Nick. Dù vậy, câu chuyện lại chưa thật sự đặc sắc khi ôm nhiều ý tưởng nhưng thiếu sự kết nối trọn vẹn.

Với những khán giả đã gắn bó với thương hiệu từ lâu, đây vẫn là một hành trình dễ thương và vui nhộn. Nhưng với người xem mới, bộ phim có thể chưa đủ sức tạo nên dấu ấn mạnh mẽ như những gì Zootopia của năm 2016 từng làm được.