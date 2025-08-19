Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng gần 1.400 tỷ đồng vừa khánh thành tại TPHCM

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/8, tại phường Phú Thọ, lãnh đạo TPHCM đã tổ chức khánh thành Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Công trình đánh dấu thêm một thiết chế văn hóa hiện đại, tạo điểm nhấn mới của TPHCM.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm trên đường Lữ Gia, thuộc phường Phú Thọ, TPHCM. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 4/2023 với tổng vốn là 1.395 tỷ đồng.

rapxiecphutho-2-2.jpg
Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ nhìn từ trên cao

Công trình có diện tích 10.000 m2 bao gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi với tổng diện tích sàn gần 29.500 m2 và chiều cao là 57,5m. Trong đó, khán phòng chính là sân khấu biểu diễn cao 4 tầng với 2.000 chỗ ngồi, tích hợp các hệ thống âm thanh, ánh sáng… cùng hệ thống cơ khí hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật biểu diễn phức hợp. Ngoài ra, công trình còn có khán phòng phòng tập luyện 300 chỗ, khu triển lãm - hội nghị, khu nhà ăn - bếp công suất lớn và sân thượng đa chức năng.

dsc01956.jpg
Công trình được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại

Sau khi hoàn thành, Công trình sẽ được Thành phố giao cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Trung tâm Nghệ thuật Thành phố quản lý và vận hành. Mô hình hoạt động tại đây sẽ là sự kết hợp nhiều bộ môn nghệ thuật như xiếc, múa rối, nghệ thuật đa phương tiện với nhạc kịch, hòa nhạc, festival, hội nghị, triển lãm… đồng thời khai thác dịch vụ MICE, các hoạt động giáo dục - trải nghiệm và các chương trình cộng đồng.

cat-bang-khanh-thanh-rap-xiec.jpg
Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, công trình không chỉ là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là trung tâm đào tạo, giao lưu của văn nghệ sĩ, của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước cũng như là điểm đến mới cho khán giả, du khách.

Để công trình phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sớm hoàn thiện đề án hoạt động và chiến lược thu hút khán giả, xây dựng mô hình quản lý - vận hành phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

dsc01929.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khánh thành

Theo ông Võ Đức Thanh, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, toàn bộ các hạng mục đảm bảo yếu tố công nghệ hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu biểu diễn quy mô quốc tế.

Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là hệ sàn vượt nhịp 52 m tại các tầng 6, 7, 8 đòi hỏi giải pháp thi công tiên tiến, đảm bảo độ an toàn và ổn định tối đa cho vận hành sân khấu tải trọng lớn. Hệ thống phân luồng giao thông - thoát hiểm, PCCC được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khán giả và nghệ sĩ.

Chùm ảnh về rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ

dsc01999.jpg
Rạp nhìn từ đường Lữ Gia
dsc01965.jpg
Bao quanh là hệ thống cây xanh và công trình phụ trợ đa dạng
dsc01976.jpg
Rạp có chiều cao gần 60m
dsc01971.jpg
Hệ thống đường dẫn vào đường hầm
dsc01960.jpg
Hồ bơi tạo cảnh quan ngoài tiền sảnh rạp xiếc
dsc01978.jpg
Hệ thống hành lang rộng rãi, hiện đại
dsc01956.jpg
Rạp được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại
dsc01988.jpg
Hệ thống khán đài 1.200 chỗ ngồi được chia làm 3 tầng

Sau khi khánh thành, công trình sẽ được vận hành thử nghiệm các hệ thống và dự kiến chính thức sử dụng để biểu diễn vào cuối năm nay.

Trọng Thịnh
#rạp xiếc đa năng #1.400 tỷ đồng #hiên đại #thiết chế văn hoá

