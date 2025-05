Ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử VinachemMart tại trái tim Thủ đô

Trong hai ngày 10–11/5/2025, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trang trọng tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuỗi sự kiện bao gồm lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 5 lần Bác Hồ về thăm các đơn vị thành viên Tập đoàn và phát động chương trình “Xanh hóa – Chuyển đổi số ngành Hóa chất”, triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngành Hóa chất – Ký ức và niềm tin”, chương trình đi bộ đồng hành quanh hồ Gươm, đồng thời ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem và sàn thương mại điện tử VinachemMart. Các hoạt động đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ nhân viên ngành hóa chất và người dân Thủ đô, tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Vinachem đổi mới, thân thiện và hướng tới cộng đồng.

Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngành Hóa chất – Ký ức và niềm tin”

Mở đầu chuỗi sự kiện, Vinachem đã tổ chức nghi thức chào cờ và bài diễn văn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu đã đặt nền móng cho khát vọng công nghiệp hóa đất nước và luôn quan tâm sâu sắc tới sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam. Ngay tại không gian trung tâm sự kiện, triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngành Hóa chất – Ký ức và niềm tin” trưng bày nhiều bức ảnh tư liệu quý, ghi lại 5 lần Bác Hồ về thăm các nhà máy, xí nghiệp hóa chất – tiền thân các đơn vị thành viên của Vinachem ngày nay. Triển lãm mang đến những khoảnh khắc lịch sử xúc động. Đây không chỉ là dịp ôn lại công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp nối tinh thần tự lực, sáng tạo, xây dựng ngành hóa chất xanh, hiện đại và hội nhập.

Nhiều em nhỏ và thanh thiếu niên đã được cha mẹ đưa tới tham quan triển lãm ảnh. Các em tỏ ra thích thú khi lần đầu được xem những hình ảnh chân thực về Bác Hồ thăm nhà máy hóa chất. “Cháu rất vui khi thấy Bác Hồ bắt tay các cô chú công nhân. Cháu hiểu rằng Bác luôn quan tâm đến công nhân và muốn nhà máy sản xuất giỏi để giúp đỡ nhân dân,” em Nguyễn Phương Anh. (10 tuổi) hào hứng chia sẻ. Triển lãm đã gieo vào thế hệ trẻ niềm tự hào và biết ơn đối với Bác Hồ, đồng thời khơi dậy sự hiểu biết về lịch sử ngành hóa chất nước nhà. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ xúc động khi cùng con em mình ôn lại ký ức về Bác, coi đây là bài học trực quan sinh động giáo dục lòng yêu nước và truyền thống ngành.

Phát động chiến dịch “Xanh hóa” và chương trình đi bộ đồng hành

Tâm điểm của sự kiện là lễ phát động chiến dịch “Xanh hóa ngành hóa chất – Chuyển đổi số toàn diện” do Vinachem khởi xướng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp – Chủ tịch HĐTV Vinachem – nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới: “Chuyển đổi xanh không phải là xu thế tạm thời, mà là con đường phát triển tất yếu của ngành hóa chất Việt Nam. Vinachem cam kết mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân”. Cùng với cam kết đó, lãnh đạo Vinachem đã công bố chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu “xanh hóa” gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đại diện Bộ Tài chính – Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng – cũng đánh giá cao nỗ lực của Vinachem, cho rằng việc xanh hóa quy trình sản xuất, tái cấu trúc theo mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải của Tập đoàn có ý nghĩa tích cực và cần nhân rộng.

Đông đảo cán bộ, người lao động Vinachem và người dân tham gia chương trình đi bộ “Bước tiến Vinachem 2025 – Tiên phong xanh hóa ngành Hóa chất” quanh hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động đi bộ đồng hành diễn ra trước lễ phát động đã thu hút “hàng nghìn” người ở mọi lứa tuổi tham gia. Tất cả cùng khoác trên mình áo màu xanh lá đặc trưng, nối dài thành dòng người quanh bờ hồ, tạo nên hình ảnh tập thể khoẻ khoắn và tràn đầy nhiệt huyết. Tiếng trống hội rộn rã cùng những khẩu hiệu “Vì Việt Nam xanh” vang lên, cổ vũ tinh thần cho các đội nhóm tham gia. Chị Trần Thu Hương (quận Hoàn Kiếm), một người dân tham gia sự kiện, chia sẻ đầy phấn khởi: “Đi bộ quanh hồ vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa là một hành động thiết thực góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tôi thấy hoạt động này thực sự rất ý nghĩa”. Có thể nói, mỗi bước chân của chương trình “Bước tiến Vinachem 2025” đã truyền đi thông điệp rõ ràng về kết nối cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường, tiêu dùng xanh, phát triển có trách nhiệm.

“Tôi đã làm việc Casumina, một đơn vị thành viên của Vinachem hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một sự kiện ý nghĩa, quy mô như thế này ngay giữa trung tâm Thủ đô. Khi cùng đồng nghiệp khoác áo xanh, sải bước quanh hồ Gươm, tôi thực sự cảm nhận được niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của toàn ngành,” chị Lê Thu Hương, trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chia sẻ.

“Không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, chương trình đi bộ còn khiến chúng tôi hiểu rõ hơn về định hướng ‘xanh hóa’ mà Tập đoàn đang theo đuổi. Chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ từ sản phẩm đến công nghệ, tôi càng tin tưởng vào tương lai phát triển bền vững của ngành hóa chất – ngành mà tôi đã gắn bó suốt nhiều năm qua” chị nói thêm với ánh mắt đầy xúc động.

Theo Ban tổ chức, chương trình đi bộ này là sáng kiến của Vinachem nhằm hưởng ứng lời kêu gọi sống xanh của Chính phủ. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hàng nghìn lượt người tham gia và theo dõi các hoạt động trong suốt hai ngày cuối tuần. Sự hưởng ứng đông đảo của công chúng đối với chiến dịch “xanh hóa” cho thấy nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững đang ngày càng nâng cao, đồng thời khẳng định uy tín và trách nhiệm xã hội của Vinachem trong vai trò doanh nghiệp đầu ngành.

Ra mắt sàn VinachemMart và bộ sản phẩm tiêu dùng Vinachem

Trong khuôn khổ sự kiện, sáng 10/5 đã diễn ra nghi thức bấm nút ra mắt Bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem và Sàn giao dịch thương mại điện tử VinachemMart – bước chuyển mình mang tính đột phá của Tập đoàn trong kỷ nguyên số. Đây là lần đầu tiên Vinachem giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp tới người dân trên nền tảng số, đánh dấu việc một tập đoàn quốc doanh chủ động xây dựng kênh bán hàng trực tuyến riêng. VinachemMart được phát triển bởi chính Vinachem với sự bảo trợ của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), trở thành sàn thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam. Sàn hoạt động đa kênh (website và ứng dụng di động), cho phép người dùng trên toàn quốc mua sắm trực tuyến các sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất một cách tiện lợi, tin cậy.

“Việc ra mắt VinachemMart và Bộ sản phẩm tiêu dùng quốc dân không chỉ là một bước tiến trong chiến lược kinh doanh của Tập đoàn, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Vinachem trong việc chủ động thích ứng với thời đại số, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ hiện đại, tiện ích, mang đậm bản sắc Việt, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. VinachemMart không chỉ là một kênh phân phối, mà còn là cầu nối giữa tri thức công nghệ, giá trị truyền thống và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: hàng Việt chất lượng cao – vì cuộc sống xanh, tiện ích và bền vững cho mọi nhà”, ông Nguyễn Hữu Tú – Tổng giám đốc Vinachem – chia sẻ, đồng thời cho biết Tập đoàn cũng chú trọng “xanh hóa” các sản phẩm tiêu dùng thông qua việc sử dụng bao bì thân thiện môi trường và nguyên liệu tái chế.

Người dân tham quan, trải nghiệm mua sắm các sản phẩm “Made in Vietnam” của Vinachem tại gian hàng sự kiện. Bộ sản phẩm tiêu dùng Vinachem quy tụ 8 thương hiệu “quốc dân” đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt trong suốt gần 70 năm qua. Đây đều là những đơn vị thành viên tiêu biểu của Vinachem, như Cao su Đà Nẵng (DRC), Cao su Miền Nam (Casumina), Cao su Sao Vàng (SRC), Pin – Ắc quy Miền Nam (PINACO), Bột giặt LIX, Xà phòng Hà Nội (HASO), Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (CFC) và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (VIIC). Các sản phẩm được chia thành 3 nhóm chính đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày, gồm: hóa phẩm sinh hoạt (nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay, bột giặt, chất tẩy rửa… do các đơn vị Vinachem sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường); pin – ắc quy (các loại pin và ắc quy chất lượng cao, độ bền vượt trội, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp – trong đó nổi bật là thương hiệu pin Con Ó và ắc quy Đồng Nai của PINACO đã quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng); và săm lốp cao su (sản phẩm lốp, săm xe đạp, xe máy, ô tô với độ bền cao, vận hành ưu việt trên mọi địa hình – tiêu biểu như lốp xe Casumina và Cao su Đà Nẵng (DRC) đã khẳng định tên tuổi trong và ngoài nước).

Gian trưng bày sản phẩm của Vinachem tại phố đi bộ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trong 2 ngày cuối tuần, hàng nghìn lượt khách đã ghé thăm các gian hàng để trải nghiệm trực tiếp và tham gia các trò chơi. Nhiều người dân tham gia triển lãm tranh thủ cài đặt ứng dụng VinachemMart trên điện thoại để trải nghiệm mua sắm ngay tại chỗ. Theo thống kê, trong ngày ra mắt, ứng dụng VinachemMart đã đạt trên 2.000 lượt tải tại sự kiện. Bên cạnh đó, hơn 20.000 người lao động trong Tập đoàn đã đồng loạt tải app để hưởng ứng sự kiện và tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực ban đầu khi người tiêu dùng đón nhận kênh mua sắm mới của Vinachem. Không ít khách tham quan lớn tuổi tỏ ra bất ngờ và thích thú khi bắt gặp những thương hiệu quen thuộc từng in sâu trong ký ức của mình nay được Vinachem giới thiệu trên nền tảng số. “Tôi không nghĩ những sản phẩm quen thuộc như pin Con Ó, xà phòng HASO hay lốp xe Casumina lại đều xuất phát từ cùng một ‘ngôi nhà’ – Vinachem. Lâu nay cứ nghĩ đó là những thương hiệu riêng lẻ, giờ mới biết chúng gắn bó với một Tập đoàn lớn của Việt Nam. Thật sự rất bất ngờ và xúc động. Cảm giác như gặp lại những ‘người bạn cũ’ trong diện mạo mới – hiện đại hơn, tiện lợi hơn” anh Nguyễn Mạnh Hùng (quận Ba Đình) chia sẻ.

“Trước giờ chỉ mua các sản phẩm này ở tiệm tạp hóa hay siêu thị, nay lên app VinachemMart thấy đầy đủ, rõ ràng từ nguồn gốc đến hướng dẫn sử dụng. Giao diện dễ dùng, có cả chương trình khuyến mãi nữa. Tôi thấy đây là cách rất hay để thương hiệu truyền thống tiếp cận người tiêu dùng trẻ trong thời đại số” chị Lý Lan Anh (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết sau khi trải nghiệm mua hàng trên ứng dụng tại sự kiện. Nhiều người tiêu dùng khác sau khi trực tiếp xem và dùng thử sản phẩm tại sự kiện đã đánh giá cao chất lượng không thua kém hàng ngoại, khẳng định sẽ ủng hộ hàng Việt và tin tưởng vào các thương hiệu của Vinachem.

Sau hai ngày sự kiện, Vinachem đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng với hình ảnh một tập đoàn hóa chất tiên phong đổi mới, vì cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa tại “trái tim” Thủ đô, đặc biệt là triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngành Hóa chất – Ký ức và niềm tin”, thông điệp xanh hóa ngành hóa chất đã được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phát triển bền vững gắn với tư tưởng tự lực, tự cường mà Bác Hồ đã truyền dạy. Đồng thời, việc ra mắt VinachemMart và bộ sản phẩm tiêu dùng đã đưa thương hiệu Vinachem đến gần hơn với người tiêu dùng – đúng như mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Hữu Tú khẳng định Vinachem sẽ tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác trong ngoài nước để chinh phục mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030. Với những bước đi bài bản, quyết liệt và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, Vinachem đang vững tin khẳng định vai trò trụ cột ngành hóa chất, tiên phong “xanh hóa”, đổi mới sáng tạo và thực hiện tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển công nghiệp phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.