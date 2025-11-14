Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ra mắt Red Academy: “Nghĩ sáng, làm sâu” trong truyền thông, tiếp thị

P.V

Công ty Truyền thông Red Communications vừa chính thức ra mắt Red Academy, trung tâm huấn luyện chuyên sâu dành cho người làm truyền thông - tiếp thị và đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Red Academy kết nối sáng tạo với hành động, hướng đến kết quả đo lường được, giúp học viên áp dụng ngay trong công việc.

Danh mục năng lực trọng yếu của Red Academy bao quát những yêu cầu cốt lõi của người làm truyền thông hiện đại: truyền thông số & quản trị mạng xã hội; quan hệ báo chí & truyền thông doanh nghiệp; storytelling & quản trị danh tiếng; truyền thông khủng hoảng & ESG; lãnh đạo truyền cảm hứng; ứng dụng AI trong IMC.

“Chúng tôi đi từ thực tiễn - học từ thị trường, làm bằng trải nghiệm - để công nghệ trở thành đòn bẩy cho thay đổi tích cực. Red Academy cổ vũ người làm nghề nghĩ đúng, hiểu sâu và hành động có trọng tâm, biến kỹ năng thành giá trị có ý nghĩa cho doanh nghiệp và cộng đồng.” chị Sue Le, Giám đốc Điều hành Red Communications, chia sẻ.

giang-vien-cua-red-chia-se-ve-truyen-thong-tiep-thi.jpg

Nhu cầu huấn luyện truyền thông đang chuyển mình nhanh

LinkedIn Workplace Learning Report 2025 ghi nhận 94% lãnh đạo nhân sự xem đào tạo liên tục là then chốt; khu vực Đông Nam Á chuyển trọng tâm sang năng lực thích ứng. Đáp lại thực tế này, Red Academy xây chương trình nhắm trúng đích, đo lường được kết quả. Triết lý “Think SHARP. Act BOLD.” là nguyên tắc triển khai: nghĩ sáng để chọn đúng bài toán; làm sâu để luyện qua trải nghiệm; và hành động để tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

hinh-giang-vien-dang-chia-se-tai-cac-buoi-dao-tao-cua-red-academy.png

Hệ sinh thái học tập toàn diện và trúng đích tại Red Academy

Red Academy không phải là nơi đến học một khóa rồi rời đi, mà là một hệ sinh thái học tập phát triển liên tục, nơi mỗi cá nhân và tổ chức đều có thể lớn lên cùng nhau.

Hệ sinh thái này được vận hành trên ba trụ cột chính:

• RedPro – Huấn luyện chuyên sâu theo lộ trình cá nhân (tư duy chiến lược, năng lực triển khai, khả năng thích ứng).

• RedBiz – Thiết kế chương trình in-house theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn trực tiếp với mục tiêu kinh doanh và văn hoá tổ chức.

• RedOpen – Cộng đồng học tập mở, nơi chuyên gia – doanh nghiệp – học viên chia sẻ kiến thức, góc nhìn và kinh nghiệm thực tế.

Song song, Chương trình Cố vấn Tri thức (Professional Advisor Program) quy tụ chuyên gia trong truyền thông, thương hiệu, khủng hoảng… tham gia xây dựng nội dung, mentoring và đồng hành xuất bản báo cáo/chuyên đề.

Red Academy tin rằng, tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được thử thách trong đời sống, được rèn giũa qua hành động và được chia sẻ để cộng đồng cùng phát triển.

P.V
#truyền thông #đào tạo #Red Academy #tiếp thị #lãnh đạo

Cùng chuyên mục