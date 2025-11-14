Ra mắt Red Academy: “Nghĩ sáng, làm sâu” trong truyền thông, tiếp thị

Công ty Truyền thông Red Communications vừa chính thức ra mắt Red Academy, trung tâm huấn luyện chuyên sâu dành cho người làm truyền thông - tiếp thị và đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Red Academy kết nối sáng tạo với hành động, hướng đến kết quả đo lường được, giúp học viên áp dụng ngay trong công việc.

Danh mục năng lực trọng yếu của Red Academy bao quát những yêu cầu cốt lõi của người làm truyền thông hiện đại: truyền thông số & quản trị mạng xã hội; quan hệ báo chí & truyền thông doanh nghiệp; storytelling & quản trị danh tiếng; truyền thông khủng hoảng & ESG; lãnh đạo truyền cảm hứng; ứng dụng AI trong IMC.

“Chúng tôi đi từ thực tiễn - học từ thị trường, làm bằng trải nghiệm - để công nghệ trở thành đòn bẩy cho thay đổi tích cực. Red Academy cổ vũ người làm nghề nghĩ đúng, hiểu sâu và hành động có trọng tâm, biến kỹ năng thành giá trị có ý nghĩa cho doanh nghiệp và cộng đồng.” chị Sue Le, Giám đốc Điều hành Red Communications, chia sẻ.

Nhu cầu huấn luyện truyền thông đang chuyển mình nhanh

LinkedIn Workplace Learning Report 2025 ghi nhận 94% lãnh đạo nhân sự xem đào tạo liên tục là then chốt; khu vực Đông Nam Á chuyển trọng tâm sang năng lực thích ứng. Đáp lại thực tế này, Red Academy xây chương trình nhắm trúng đích, đo lường được kết quả. Triết lý “Think SHARP. Act BOLD.” là nguyên tắc triển khai: nghĩ sáng để chọn đúng bài toán; làm sâu để luyện qua trải nghiệm; và hành động để tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Hệ sinh thái học tập toàn diện và trúng đích tại Red Academy

Red Academy không phải là nơi đến học một khóa rồi rời đi, mà là một hệ sinh thái học tập phát triển liên tục, nơi mỗi cá nhân và tổ chức đều có thể lớn lên cùng nhau.

Hệ sinh thái này được vận hành trên ba trụ cột chính:

• RedPro – Huấn luyện chuyên sâu theo lộ trình cá nhân (tư duy chiến lược, năng lực triển khai, khả năng thích ứng).

• RedBiz – Thiết kế chương trình in-house theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn trực tiếp với mục tiêu kinh doanh và văn hoá tổ chức.

• RedOpen – Cộng đồng học tập mở, nơi chuyên gia – doanh nghiệp – học viên chia sẻ kiến thức, góc nhìn và kinh nghiệm thực tế.

Song song, Chương trình Cố vấn Tri thức (Professional Advisor Program) quy tụ chuyên gia trong truyền thông, thương hiệu, khủng hoảng… tham gia xây dựng nội dung, mentoring và đồng hành xuất bản báo cáo/chuyên đề.

Red Academy tin rằng, tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được thử thách trong đời sống, được rèn giũa qua hành động và được chia sẻ để cộng đồng cùng phát triển.