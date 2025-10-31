Quy mô tổng tài sản BIDV lớn nhất Việt Nam, hoạt động ổn định, an toàn

Theo Báo cáo tài chính Quý III/2025 vừa được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố, hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, bám sát kế hoạch đề ra. Quy mô tổng tài sản BIDV lớn nhất Việt Nam.

Tính đến hết Quý III/2025, kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV bám sát kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Tổng tài sản hợp nhất đạt trên 3,07 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Đến 30/9/2025, huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt trên 2,29 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng tốt ở phân khúc bán lẻ, góp phần củng cố nền vốn ổn định và bền vững.

Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng khá với dư nợ tín dụng tăng 8,8% so với đầu năm, đạt 2,23 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng tăng đều ở cả phân khúc bán lẻ và bán buôn. Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân tăng 9,2%, duy trì thị phần tín dụng bán lẻ số 1 thị trường. Dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tốt của phân khúc FDI, tăng 29,4% so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,6% vào cuối năm 2025. Thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận kết quả tích cực: Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 40.494 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.632 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

BIDV tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu với những kết quả nổi bật trong chuyển đổi toàn diện hoạt động, tối ưu hóa vận hành, tiên phong triển khai chiến lược “kép” Số hóa - Xanh hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, cụ thể:

Kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả: Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, BIDV đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính, trở thành kênh phân phối trực tiếp với các phân khúc khách hàng đặc thù. Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái số hóa, tiêu biểu như: Hệ thống quản trị nội bộ toàn hàng B-One của BIDV được lựa chọn là Sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I;

Đối với khách hàng bán lẻ: Triển khai nhân rộng mô hình thúc đẩy bán lẻ mới trong khuôn khổ dự án chuyển đổi toàn diện trên toàn hệ thống (RBT); Nhiều tính năng mới trên ứng dụng SmartBanking phiên bản X được tích hợp như: Đầu tư thông minh – bí quyết sinh lời, Vay ứng lương, Tài khoản hội nhóm, Mua ngoại tệ, BIDV Home - giải pháp “an cư số” toàn diện, khép kín giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà… mang lại cho khách hàng trải nghiệm thuận tiện và hiệu quả tối ưu.

Đối với khách hàng bán buôn: Ra mắt BIDV SCF - nền tảng giao dịch liền mạch, toàn trình, kết nối liền mạch và thông suốt các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cấp ứng dụng BIDV Direct - ngân hàng số chuyên biệt cho doanh nghiệp - với công nghệ hiện đại, tiện ích vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản trị tài chính.

Khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh và phát triển bền vững: Trong 9 tháng đầu năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt khoảng 81 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng dư nợ, giữ vững vị thế dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng về quy mô tài trợ xanh.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển mới và nâng tầm vị thế của BIDV trên trường quốc tế: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Hanabank tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2025; Tăng cường trao đổi, hợp tác về công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu, tài sản số, ngân hàng mở và khung pháp lý sandbox với các tổ chức quốc tế như Trade Data Monitor, FINMA, SECO, Innovate Finance, Digital Catapult…;

Thúc đẩy mối quan hệ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như: SEMBCORP Development Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Texhong, Jinko, TianYing, Yamaha Moto...; Tiên phong triển khai các giải pháp tài chính - công nghệ cho Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng (IFC), góp phần hình thành mô hình đô thị tài chính - công nghệ tiên phong tại Việt Nam.

Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, BIDV đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng như: Top 20 cổ phiếu phát triển bền vững nhất Việt Nam lần thứ II liên tiếp (HOSE); Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Forbes Việt Nam)...