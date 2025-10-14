Quy hoạch ngành, có nên để bộ trưởng quyết?

TPO - "Cái gì phân cấp được thì phân cấp, nhưng cũng có những thứ dứt khoát không phân cấp. Quy hoạch ngành mà để bộ trưởng quyết thì mỗi bộ trưởng phụ trách một ngành, bộ nào cũng vì ngành của mình thôi", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính

Tiếp tục chương trình phiên họp, ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch sửa đổi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, dự thảo luật quy định hệ thống quy hoạch gồm: Quy hoạch cấp quốc gia; Quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch chi tiết ngành; Quy hoạch đô thị và nông thôn; Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Đáng chú ý, lần sửa đổi này bổ sung quy định xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch do các cấp khác nhau phê duyệt, bảo đảm các dự án đầu tư có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

Bên cạnh đó, danh mục quy hoạch cũng được rà soát, thu gọn theo hướng: một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, ủy ban này đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện danh mục quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất, liên kết, khả thi, xử lý các bất cập. Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị có cơ chế xử lý riêng cho trường hợp phát hiện mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đánh giá cao khi dự án luật bổ sung nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh, quy định rõ nhu cầu phân kỳ sử dụng đất quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, ông còn băn khoăn việc xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch đất quốc phòng an ninh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư. Đây là vấn đề còn nhiều vướng mắc và khi giải quyết tốn kém, mất nhiều thời gian.

Từ đó, ông đề nghị nghiên cứu đưa xử lý mâu thuẫn này vào luật, để Chính phủ quy định cụ thể, làm sao vừa hài hòa phát triển kinh tế, xã hội vừa đảm bảo quốc phòng an ninh.

Quy hoạch "đúng dần"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, dự án luật được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn còn rất ôm đồm. Với Quy hoạch quốc gia, ông lưu ý, phải do Quốc hội quyết định, còn quy hoạch ngành, thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH

Ông Định cho rằng, đây là những quy hoạch rất quan trọng, là sự sống của nền kinh tế, nên không thể phân cấp. “Cái gì phân cấp được thì phân cấp, nhưng cũng có những thứ dứt khoát không phân cấp. Quy hoạch ngành mà để bộ trưởng quyết thì mỗi bộ trưởng phụ trách một ngành, bộ nào cũng vì ngành của mình thôi", ông Nguyễn Khắc Định cho hay.

Từ phân tích trên, ông đề nghị dự án luật nên khoanh lại, chỉ tập trung vào những điều thực sự cần thay đổi. Vì thế, chỉ nên sửa tối thiểu, không nên quá ôm đồm, quá chi tiết.

Tiếp thu, giải trình sau đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là luật khó, phức tạp, nên phương pháp tiếp cận là "đúng dần", vừa làm, vừa sửa để hoàn chỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đề xuất sửa luật toàn diện để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, xung đột, điểm nghẽn hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh, việc sửa luật lần này phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch.

Dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào ít ngày tới.