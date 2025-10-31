Quy định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp mạng xã hội và dịch vụ internet

TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ hơn cơ chế thực thi, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội và dịch vụ internet.

Chiều 31/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến ANTT. Trong đó, Luật An ninh mạng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận.

Theo đại biểu Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội), không gian mạng đã trở thành môi trường lan toả thông tin nhanh chóng, gắn chặt với mọi ngành, mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó cũng chứa đựng nhiều nguy cơ, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông với các biểu hiện ngày càng tinh vi như: tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu cơ quan nhà nước, ngân hàng, giao thông, phát tán tin giả, tin rác, lừa đảo mạng xã hội…

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Như Ý

Luật An ninh mạng không chỉ là đạo luật về kỹ thuật mà là luật của lòng dân, của niềm tin và trách nhiệm với tương lai đất nước". Luật cũng là công cụ bảo vệ an ninh quốc gia, là "lá chắn" văn hoá đạo đức...", đại biểu Thích Bảo Nghiêm.

Khẳng định sự cần thiết ban hành luật, đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, đây không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao mà còn là hành trình xây dựng môi trường mạng lành mạnh, nhân văn, vì con người, vì văn hoá Việt Nam.

“Tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi người dân cần được khơi dậy để ý thức được trách nhiệm giữ gìn an ninh mạng quốc gia, hay nói rõ hơn là chú trọng bảo vệ an toàn không gian mạng trong thời đại số”, đại biểu Thích Bảo Nghiêm bày tỏ, đồng thời mong muốn luật hướng tới mục tiêu bảo vệ con người, nuôi dưỡng giá trị "chân - thiện - mỹ".

Nên quy định cơ chế cảnh báo và phối hợp xử lý

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho rằng, việc ban hành luật cần đạt được sự cân bằng giữa "an ninh" và "phát triển", giữa bảo vệ nhà nước và bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

Bà đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ nội hàm khái niệm, tránh chồng chéo, bảo đảm tính khả thi và minh bạch, để luật khi ban hành thực sự trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu, thúc đẩy Việt Nam phát triển bền vững trong không gian mạng an toàn, lành mạnh và có chủ quyền.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng).

Ngoài ra, đại biểu đoàn Hải Phòng cũng đề nghị quy định rõ hơn cơ chế thực thi, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội và dịch vụ internet.

"Thay vì yêu cầu kiểm soát nội dung, nên quy định cơ chế cảnh báo, báo cáo và phối hợp xử lý khi phát hiện nội dung xâm hại người yếu thế", bà Nga góp ý.

Đề cập đến thẩm quyền của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đại biểu Lê Nhật Thành (Hà Nội) đề nghị rà soát, chỉnh lý theo hướng giao lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, bảo đảm an ninh mạng trong phạm vi cả nước. Các lực lượng, cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng.

Đại biểu cũng khẳng định, bảo đảm an ninh dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông đề nghị rà soát các dự án luật liên quan được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 để chỉnh lý, hoàn thiện, bảo đảm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.