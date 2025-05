Quy định mới về xăng dầu, khung giá quản lý chung cư tại Hà Nội

TPO - Quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế; quy định về kinh doanh xăng dầu; về khung giá quản lý chung cư tại Hà Nội; về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam... có hiệu lực từ tháng 5/2025.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Theo Thông tư, thương nhân đầu mối và phân phối có kho xăng dầu phải báo cáo định kỳ hàng quý về Bộ Công Thương và Sở Công Thương địa phương, trước ngày 10 tháng đầu tiên của kỳ tiếp theo. Nội dung báo cáo bao gồm thông tin về kho, bể, dung tích, và sản lượng xăng dầu qua kho. Sở Công Thương có trách nhiệm giám sát và báo cáo khi phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi quy định về hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu. Khi đại lý ký hợp đồng với nhiều thương nhân, cần bổ sung hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy xác nhận và Giấy chứng nhận theo quy định. Thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu cũng phải báo cáo sản lượng bán trong nước theo từng chủng loại, từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 tháng cuối quý, để xác định tỷ trọng sản lượng xăng dầu nội địa và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.

Về điều hành giá, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu dựa trên số liệu giá thành phần và ý kiến của Bộ Tài chính. Đồng thời, Thông tư này bãi bỏ quy định về Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu, nâng cao tính chủ động trong quản lý nguồn cung và giá cả thị trường.

Thông tư số 18 có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5.

Giá quản lý chung cư tại Hà Nội cao nhất 16.500 đồng/m2/tháng

UBND Hà Nội ban hành Quyết định 33 ngày 21/4 về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Theo đó, từ 1-5, với nhà chung cư không có thang máy: Giá tối thiểu 700 đồng/ m2/ tháng và tối đa là 5.000 đồng/ m2/ tháng. Với nhà chung cư có thang máy, mức phí tối thiểu 1.200 đồng/ m2/ tháng và tối đa là 16.500 đồng/m2/ tháng.

Khung giá này chưa bao gồm các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp: Nhà chung cư cũ thuộc tài sản công nhưng chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà ở xã hội dành riêng cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể, nhiều người trong một phòng; các trường hợp đã thống nhất giá dịch vụ quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư hoặc đã có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ hoặc phần sở hữu riêng khác trong nhà chung cư.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thuế khu vực I và các đơn vị liên quan tiếp nhận và tổng hợp ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư từ các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tổ chức xây dựng và điều chỉnh khung giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động về giá vật tư, nhiên liệu, chính sách tiền lương, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5.

Sửa quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo Nghị định, Chính phủ điều chỉnh quy định về hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua cổ phiếu quỹ nếu cổ phiếu đó được tổ chức tín dụng mua trước ngày 1/1/2021. Quy định này nhằm phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019, theo đó công ty đại chúng phải hủy lượng cổ phiếu quỹ đã mua, thay vì giữ lại để bán như trước đây.

Về tỷ lệ sở hữu, Nghị định 69 quy định tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam và không quá 50% đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt như tổ chức tín dụng yếu kém hoặc ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có thể được nâng lên tối đa 49% theo phương án chuyển giao đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định nhà đầu tư nước ngoài có tối đa 6 tháng để giảm tỷ lệ sở hữu, đảm bảo tuân thủ quy định nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt giới hạn cho phép. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài không được tiếp tục mua thêm cổ phần cho đến khi tổng mức sở hữu quay trở lại trong giới hạn cho phép.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/5/2025.

Quy định về đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ sở in, đúc tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 06/2025/QĐ-TTg quy định về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với cơ sở in, đúc tiền để in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại.

Quyết định này quy định về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi là Ngân hàng Nhà nước) với các cơ sở in, đúc tiền trong nước để thực hiện in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại. Việc đặt hàng in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc tiền nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Theo Quyết định, nhà cung cấp dịch vụ in đúc tiền giấy, sản xuất tiền kim loại phải đáp ứng các điều kiện sau: Là các cơ sở in, đúc tiền hợp pháp, có chức năng in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại theo quy định của pháp luật ngân hàng; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động; đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động in, đúc tiền theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch in tiền, cơ sở in, đúc tiền xây dựng Phương án giá dịch vụ sự nghiệp công in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại theo quy định pháp luật về giá gửi Ngân hàng Nhà nước thẩm định. Trên cơ sở thẩm định và đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định giá tối đa, Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá cụ thể của từng sản phẩm để đặt hàng các cơ sở in, đúc tiền theo quy định pháp luật về giá và bảo đảm không cao hơn giá tối đa do Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2025.