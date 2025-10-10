Quốc vương Campuchia gửi thư thăm hỏi về tình hình bão lụt ở Việt Nam

TPO - Được tin tình hình bão lụt nghiêm trọng xảy ra gần đây ở Việt Nam, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch nước Lương Cường.

Lũ lên nhanh trên sông Cầu gây ngập lụt ở nhiều nơi. Ảnh: Trọng Tài

Trong thư thăm hỏi, Quốc vương Norodom Sihamoni viết: “Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây, thay mặt nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước lời chia sẻ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của chúng tôi đối với những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão”.

“Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước và Nhân dân Việt Nam anh em lời chia buồn chân thành và niềm cảm thông sâu sắc nhất. Từ tận đáy lòng, tôi chúc những người bị thương sớm bình phục, cuộc sống người dân sớm ổn định”, Quốc vương Campuchia bày tỏ.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và cực đoan hơn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ước tính tổng thiệt hại đến nay đã lên tới 35.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD - chiếm tới gần 50% tổng thiệt hại do thiên tai của cả năm 2024.