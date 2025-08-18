Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội

Bình Giang
TPO - Chiều nay (18/8), Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Tháp tùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam có: Thượng tọa Sangay Dorji, Tăng đoàn Trung ương Bhutan; ông D.N.Dhungyel, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại đối ngoại Bhutan; ông Namgyal Dorji, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan; ông Dasho Ugyen K. Namgyel, Trợ lý Quốc vương; ông Sonam Wangyel, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bhutan; ông Karma Wangchuk, Tổng Thư ký Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan; ông Kinzang Dorji, Đại sứ Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam.

bhutan.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bhutan phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Hai bên ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế, duy trì trao đổi đoàn.

Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 20.000 USD/năm, chủ yếu Việt Nam xuất khẩu gỗ, máy móc thiết bị và phụ tùng.

Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư ở Bhutan, với tổng số vốn đăng ký 937.000 USD, được Bhutan đánh giá cao.

Việt Nam và Bhutan còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, trong bối cảnh Bhutan đang thay đổi chính sách từ khép kín sang mở cửa, thu hút nguồn lực bên ngoài.

Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận hợp tác. Bhutan mong muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Việt Nam hơn nữa, nhất là các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm, điện tử.

Dự kiến trong chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường để bàn các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Bhutan sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc vương Bhutan cũng sẽ có một số hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.

Bình Giang
#Bhutan #Quốc vương Bhutan #Quốc vương Bhutan thăm Việt Nam #Quan hệ Việt Nam - Bhutan

