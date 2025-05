Quảng Trị chậm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

TPO - Việc chậm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của họ.

Ngày 13/5, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị thông tin, đã tổng hợp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, phổ thông và chuyển Sở Nội vụ tỉnh này thẩm định. Đây là bước quan trọng để trình UBND tỉnh ban hành Đề án thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2025.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đã phản ánh việc tổ chức thi nâng hạng cho giáo viên mầm non còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo đã đủ tiêu chuẩn. Cử tri đề nghị sớm tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên mầm non.

Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị cho hay, năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp theo Đề án kèm Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 17/12/2019. Kết quả, 711 giáo viên được thăng hạng từ hạng III lên hạng II, trong đó có 315 người cấp mầm non. Còn việc thăng hạng từ hạng IV lên hạng III, tỉnh đã phân cấp cho địa phương thực hiện.

Tính đến 30/6/2024, toàn tỉnh Quảng Trị chưa có giáo viên mầm non nào đạt hạng I. Số giáo viên hạng II là 1.030 người (chiếm 33,6%), hạng III là 2.021 người (chiếm 65,9%) và 15 người chưa đủ điều kiện xét thăng hạng (chiếm 0,5%). So với các cấp học khác, tỉ lệ giáo viên mầm non giữ chức danh hạng II trở lên khá thấp.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị, việc chậm trễ trong tổ chức xét thăng hạng xuất phát từ nhiều nguyên do, như quy định về cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa rõ ràng khiến địa phương lúng túng trong thực hiện; thông tư hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chưa được ban hành kịp thời theo Nghị định mới của Chính phủ, gây thiếu cơ sở pháp lý để triển khai; công tác tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch xét thăng hạng ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động và quyết liệt.

"Hiện Bộ Nội vụ đã có Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 5/1/2024 hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập. Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, các địa phương tham mưu thực hiện thăng hạng đối với giáo viên các cấp học để đảm bảo chính sách, quyền lợi cho các nhà giáo", Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị cho biết.

Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh ban hành Đề án thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông trong năm 2025, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2025 này.