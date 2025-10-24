Quảng Ninh khai thác mạnh dòng khách Trung Quốc

TPO - Sở hữu tuyến biên giới trên bộ, trên biển và kết nối hàng không trực tiếp với Trung Quốc, Quảng Ninh coi nguồn khách từ quốc gia láng giềng là trụ cột của du lịch quốc tế. Nhiều năm liền, dòng khách này luôn áp đảo về số lượng trong cơ cấu khách nước ngoài đến tỉnh, duy trì đà phục hồi và tăng trưởng sau dịch.

Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ, cảnh quan độc đáo và hệ sinh thái dịch vụ nâng cấp liên tục, tỉnh chủ động mở chiến dịch xúc tiến, quảng bá tại các địa bàn trọng điểm của Trung Quốc, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú.

Mới đây, gần 1.000 khách MICE nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trải nghiệm hành trình 5 ngày 4 đêm ở các khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan cao cấp. Thành phần đoàn gồm nhiều doanh nhân và người có sức ảnh hưởng, mức chi tiêu tốt; vịnh Hạ Long tiếp tục là “điểm nhấn thị giác” của chương trình, củng cố vị thế Quảng Ninh trên bản đồ MICE.

Đặc biệt, từ 1/11 tới, kết nối bầu trời được tiếp sức bằng loạt chuyến bay charter từ Thâm Quyến đến Vân Đồn, khai thác bằng máy bay B737-800. Đường bay thẳng giúp rút ngắn hành trình, mở lối cho phân khúc khách chi trả cao đến thẳng Quảng Ninh thay vì quá cảnh qua các thành phố khác.

Cùng lúc, tỉnh Quảng Ninh cũng đa dạng “cửa vào” bằng đường biển và đường bộ: Xúc tiến đón khách tàu biển từ Bắc Hải đến Hạ Long, đồng thời vận hành các tuyến đường bộ Nam Ninh đến Hạ Long. Tăng trải nghiệm du lịch biên giới qua cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung. Hệ thống sản phẩm cũng được làm mới theo hướng kết hợp di sản, du thuyền, nghỉ dưỡng biển đảo, golf, tâm linh, MICE, nâng thời gian lưu trú và giá trị chi tiêu.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại trên cả ba trục đường bộ, đường không và đường thủy, cộng thêm lợi thế tài nguyên và dịch vụ ngày càng chuẩn hóa, Quảng Ninh có đủ điều kiện hút mạnh thị trường hơn 1,4 tỷ dân vốn thường chiếm gần 1/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Mục tiêu những tháng cuối năm của Quảng Ninh là đón khoảng 400.000 lượt khách Trung Quốc, tập trung phân khúc lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ cao cấp, qua đó góp phần hiện thực hóa kế hoạch 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, với thị trường Trung Quốc giữ vai trò “đầu kéo” tăng trưởng.