Pháp luật

Google News

Quấn 8 kg bạc quanh đùi, nhét vào đế giày để nhập cảnh qua cửa khẩu

Hoàng Dương
TPO - Ngày 25/10, nguồn tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 8 kg bạc từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, lúc 11 giờ, tại khu vực bục kiểm soát nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII, tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra hành khách nhập cảnh và phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1995, trú tại khu 4, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu cất giấu hàng hóa nghi vấn trên người.

044jpg.jpg
Nguyễn Anh Tuấn cùng số tang vật bắt bắt giữ.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu giữ 14 túi nilon màu trắng, bên trong chứa các hạt kim loại màu trắng, dạng hình cầu. Tổng trọng lượng khoảng 8kg. Bước đầu, Tuấn khai toàn bộ số hạt kim loại nói trên đều là bạc.

Lời khai ban đầu thể hiện Tuấn được một phụ nữ Trung Quốc thuê vận chuyển số bạc này về Việt Nam với tiền công 700 nghìn đồng. Người này đưa Tuấn tới một kho hàng gần cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) để nhận “hàng”, đồng thời hướng dẫn cách cất giấu: bó số bạc vào hai bắp đùi và nhét thêm trong giày đang đi, rồi quay lại làm thủ tục nhập cảnh như hành khách bình thường qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Khi vừa về đến bục kiểm soát nhập cảnh, Tuấn bị phát hiện.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu, tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và số bạc thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp làm rõ đường dây thuê người vận chuyển kim loại quý qua biên giới.

Hoàng Dương
