PVI được vinh danh tại hai hạng mục Giải thưởng quốc tế danh giá

Bảo hiểm PVI – doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thị trường bảo hiểm Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng cùng lúc tại 2 hạng mục “General Insurance of the Year” và “Underwriting Initiative of the Year” của giải thưởng InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025. Chiến thắng kép này khẳng định Bảo hiểm PVI không chỉ giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam, mà còn vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu châu lục, sánh vai cùng các “ông lớn” quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Khẳng định vị thế của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam

InsuranceAsia News Awards for Excellence (IAN Awards 2025) là giải thưởng thường niên uy tín dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bộ giải thưởng được xét chọn thông qua quy trình thẩm định chặt chẽ, dựa trên hồ sơ năng lực và những thành tựu nổi bật của từng doanh nghiệp trong năm, qua đó tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp nổi bật và tạo dấu ấn trên thị trường bảo hiểm khu vực.

Bảo hiểm PVI đã vượt qua nhiều đề cử quốc tế nổi bật và chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng. Giải “General Insurance of the Year” là giải thưởng danh giá nhất trong chuỗi các giải thưởng của IAN Awards 2025, trao cho doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm toàn diện, mạng lưới phân phối mạnh và chất lượng bồi thường được đánh giá ở mức xuất sắc. Việc Bảo hiểm PVI chiến thắng tại hạng mục này cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của hội đồng giải thưởng, khẳng định năng lực cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện, dịch vụ bồi thường minh bạch và hiệu quả, cũng như vị thế của một nhà bảo hiểm hàng đầu châu lục.

Trong khi đó, giải “Underwriting Initiative of the Year” vinh danh doanh nghiệp có những sáng kiến thẩm định mang tính đột phá, mở rộng giới hạn của khả năng bảo hiểm truyền thống. Bảo hiểm PVI giành chiến thắng tại hạng mục này cho thấy sự ghi nhận của thị trường quốc tế đối với năng lực thiết kế, định phí và triển khai các chương trình thẩm định phức tạp của doanh nghiệp. Qua đó nâng tầm chất lượng khai thác và mở rộng phạm vi bảo vệ cho các rủi ro đặc thù, lĩnh vực vốn đòi hỏi chuyên môn sâu và chuẩn mực cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Dấu ấn từ chiến lược phát triển bền vững và đổi mới

Thành công tại IAN Awards 2025 là kết quả của chiến lược nhiều năm mà Bảo hiểm PVI theo đuổi, tập trung vào ba trụ cột chính: Đổi mới sản phẩm và số hóa quy trình nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng; Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; Củng cố hiệu quả khai thác và tái bảo hiểm, đặc biệt tại các thị trường đòi hỏi chuyên môn cao.

Những nỗ lực này đã góp phần giúp Bảo hiểm PVI duy trì vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tự hào thương hiệu Việt vươn xa

Việc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng tại IAN Awards 2025 khẳng định năng lực cạnh tranh ngày càng lớn của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với Bảo hiểm PVI, đây là bước tiến quan trọng, tiếp tục củng cố hình ảnh một doanh nghiệp chủ động đổi mới, tiên phong chuyển đổi số và kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Thành tựu này cũng tạo động lực để Bảo hiểm PVI tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng hoạt động khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm bảo hiểm hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.

Với “cú đúp” giải thưởng từ InsuranceAsia News cho thấy thương hiệu Bảo hiểm PVI không chỉ thành công ở Việt Nam, mà đã vươn mình ra châu lục, xuất hiện bên cạnh các thương hiệu bảo hiểm lớn, được nhắc tên trong cùng những bảng xếp hạng uy tín nhất châu Á. Trong tương lai, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục nâng cao chuẩn mực hoạt động, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Bảng công bố xếp hạng đề cử từ InsuranceAsia News: InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025