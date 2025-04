PV Power công bố ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW) vừa công bố báo cáo ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I/2025, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về doanh thu, sản lượng điện và tiến độ các dự án trọng điểm, bất chấp những biến động từ thị trường nhiên liệu và môi trường điều hành.

Theo báo cáo, trong quý I/2025, doanh thu Tổng công ty đạt 8.104 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch quý, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty Mẹ ghi nhận doanh thu 6.462 tỷ đồng và bằng 111% so với quý I/2024.

PV Power cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 385,1 tỷ đồng, bằng 138% so với quý I/2024. Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty Mẹ đạt 453,6 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ, hoàn thành 59% kế hoạch năm. Đây là những kết quả tích cực, cho thấy hiệu quả vận hành và khả năng kiểm soát chi phí của Tổng công ty được cải thiện rõ rệt.

Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty trong quý I/2025 đạt 4.258 triệu kWh, tương đương 98% kế hoạch quý và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2024. Các nhà máy điện do PV Power quản lý tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và phát huy công suất. Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 1.465 triệu kWh; Nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt 1.760 triệu kWh; Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt 117 triệu kWh; Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt 593 triệu kWh; Nhà máy Thủy điện Hủa Na đạt 117 triệu kWh và Nhà máy Thủy điện Đakđrinh đạt 193 triệu kWh.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, công tác sữa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Tổng khối lượng than giao nhận cho Nhà máy điện Vũng Áng 1 ước đạt 896.071 tấn.

Tại dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tiến độ tổng thể gói thầu EPC ước đạt 97%, cũng như được PV Power đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ECA và các nguồn khác từ trong nước. Đồng thời tiếp tục giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng EPC; hợp đồng tư vấn Kỹ thuật dự án, các hợp đồng tư vấn phục vụ thu xếp vốn và các hợp đồng dự án còn lại đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án. Tiếp tục chạy thử Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và chuẩn bị đốt lửa lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 4.

Bước sang quý II/2025, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 4.847 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 9.337 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Tổng công ty xác định tiếp tục quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMĐ và quyền lợi của cổ đông.

Thực hiện Đại tu NMĐ Hủa Na đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Tiếp tục báo cáo các cấp thẩm quyền để thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty. Đàm phán với EVN/EPTC và báo cáo các cấp có thẩm quyền về Qc cho NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Cà Mau 1&2 các tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó, tìm nguồn khí LNG để bổ sung cho nguồn khí thiếu đối với NMĐ Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2; đàm phán với PV Gas về bổ sung nguồn khí mới cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2. Tìm kiếm nguồn và đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho Nhà máy điện Vũng Áng 1. Triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho Nhà máy điện Vũng Áng 1. Triển khai đàm phán giá điện chính thức Nhà máy điện Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt.

Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến các dự án LNG (Dự án NMĐ LNG Quỳnh Lập - Nghệ An, Dự án NMĐ LNG Vũng Áng 3 - Hà Tĩnh, dự án NMĐ Cà Mau 3, kho cảng Nam Du…). Nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển điện năng lượng tái tạo như thủy điện nhỏ (dưới 30 MW), điện mặt trời lòng hồ, điện rác, điện gió on shore,...

Kết quả kinh doanh quý I/2025 đã cho thấy năng lực vận hành, sự chủ động ứng phó linh hoạt của PV Power trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Với định hướng chiến lược rõ ràng, quyết tâm đổi mới và đầu tư có trọng tâm, PV Power đang từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong lĩnh vực điện lực, đồng hành cùng Petrovietnam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của đất nước.