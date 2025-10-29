Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phường Tân Tiến xây dựng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

P.V

Ngày 12/10, tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

anh-phuong-tan-tien.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Tiến, cùng 121 đại biểu chính thức đại diện cho 328 đoàn viên thanh niên toàn phường.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đổi mới”, Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2025; xác định mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn phường Tân Tiến quan tâm triển khai hiệu quả. 100% chi đoàn duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn phường đã tuyên dương hơn 40 thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác.

Giai đoạn 2022 – 2025, Đoàn phường Tân Tiến thực hiện 10 công trình thanh niên tranh tường bích họa, 8 vườn hoa thanh niên trị giá gần 230 triệu đồng; xây dựng 5 điểm trường học cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn với tổng trị giá 200 triệu đồng; sửa chữa 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng. Các chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện", “Xuân ấm áp yêu thương" trao tặng hơn 300 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; tổ chức 30 buổi hiến máu nhân đạo, thu được 187 đơn vị máu.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được củng cố vững chắc. Trong nhiệm kỳ, Đoàn phường Tân Tiến kết nạp gần 700 đoàn viên mới; giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua diễn đàn, tọa đàm, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời đại số.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy phường Tân Tiến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, xung kích của tuổi trẻ phường trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đoàn phường Tân Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 21 đồng chí; đồng chí Phan Thúy Linh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Tân Tiến nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
#Phường Tân Tiến

