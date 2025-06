Phương Ly đính chính về bức ảnh chụp chung với G-Dragon

TPO - Sau đêm diễn dưới mưa của G-Dragon tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) hôm 21/6, loạt khoảnh khắc hậu trường với sự góp mặt của Phương Ly, Diệu Nhi, Quang Anh Rhyder và Quang Hùng MasterD bất ngờ gây tranh cãi. Ca sĩ Phương Ly lên tiếng đính chính, hy vọng khán giả chọn lọc thông tin.

Sự kiện đại nhạc hội VPBank K-Star Spark In Vietnam với sự góp mặt của G-Dragon đã khép lại nhưng dư âm. Bên cạnh màn trình diễn dưới mưa gây "bão" của thủ lĩnh nhóm Big Bang, hình ảnh hậu trường với sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ Việt như Phương Ly, Diệu Nhi, Quang Anh Rhyder, Quang Hùng MasterD… tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đây là hình ảnh nhóm nghệ sĩ Việt xuất hiện trong hậu trường đại nhạc hội. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, các nghệ sĩ đã chờ đợi ở cánh gà trong lúc G-Dragon hoàn tất phần trình diễn và thay trang phục, mới có thể vào hậu trường gặp gỡ thần tượng. Quang Hùng MasterD còn tranh thủ sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình để kịp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Hình ảnh tạo tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng nhóm nghệ sĩ này lợi dụng mối quan hệ để gặp gỡ thần tượng. Một số còn so sánh ồn ào từng xảy ra với Hòa Minzy vào năm 2018, khi cô bị chỉ trích vì mượn thẻ để vào hậu trường gặp BTS.

Là một trong những nghệ sĩ có mặt trong khu vực hậu trường để gặp gỡ G-Dragon, Phương Ly lên tiếng giải thích trước những ý kiến trái chiều.

“Xin được đính chính tôi là một trong những nghệ sĩ nhận được lời mời từ nhãn hàng có cơ hội được meet & greet với G-Dragon. Không phải do nhờ vả. Mong mọi người lọc thông tin”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết cô phải cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy G-Dragon: “Nhìn anh vài giây phải giữ bình tĩnh vì tôi cũng là nghệ sĩ. Tôi nhìn anh cười, chào anh mà nín thở… Tôi muốn gặp lâu hơn nữa mà tự biết mình tham. Tôi quá may mắn rồi”.

Trong khi đó, diễn viên Diệu Nhi không giấu được cảm xúc khi chia sẻ sau đêm diễn: “Khóc tiếp đây. Tuy mưa lớn nhưng thật sự là đêm nhạc mà tôi sẽ nhớ hoài”.

Còn Quang Anh Rhyder hài hước kể lại khoảnh khắc được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt: “Lúc đó tôi đang nhảy hip hop ở trong lòng. Học nhiều câu tiếng Hàn nhưng gặp thần tượng bị khớp, không dám hé miệng”.

Trên Instagram, G-Dragon cũng chia sẻ loạt hình ảnh biểu diễn tại sân Mỹ Đình và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam: “We’re up all night for good fun. We’re up all night for get lucky. Thank Hà Nội. Yours truly” (Tạm dịch: Chúng ta đã thức suốt đêm để tận hưởng niềm vui, tận hưởng sự may mắn. Cảm ơn Hà Nội".

Đến tối 23/6, Phương Ly còn khoe khoảnh khắc đáng nhớ khi được chính G-Dragon nhấn “like” bài đăng có hình ảnh chụp chung. Cô viết: "Lâu lắm mới có người làm tôi khóc".

Concert VPBank K-Star Spark In Vietnam diễn ra vào tối 21/6 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ hơn 40.000 khán giả. Ngoài G-Dragon - “át chủ bài” của đêm diễn, sự kiện còn có sự tham gia của CL, DPR Ian, Tempest, tripleS và đại diện Việt Nam - ca sĩ Quang Hùng MasterD.

G-Dragon thể hiện 5 ca khúc gồm Power, Home sweet home, Too bad, Crayon và Crooked. Một số nguồn tin nói nam ca sĩ dự định mở concert cá nhân vào tháng 11 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.