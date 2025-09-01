Hà Nội Phường Ðống Ða: Mọi thành quả đều hướng tới phục vụ Nhân dân

TP - Trong nhiệm kỳ mới, phường Đống Đa (TP Hà Nội) xác định, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa và anh hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, lấy văn hóa và con người làm nguồn lực nội sinh, động lực cốt lõi, xây dựng phường theo định hướng trở thành phường “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nhân văn, hạnh phúc, mọi thành quả đều hướng tới phục vụ Nhân dân.

Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao

Ngày 01/07/2025, phường Đống Đa được thành lập theo Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15. Sau sắp xếp, phường có diện tích tự nhiên 2,08 km2, dân số hơn 81.000 người; gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng. Đảng bộ phường có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.622 đảng viên; các chi, đảng bộ hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế, xã hội phát triển theo hướng dịch vụ đô thị; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Đống Đa nhiệm kỳ 2025 - 2030 phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân ở tất cả các mặt, tiếp nối truyền thống hào hùng của quận Đống Đa trước đây

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của thành phố, các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng địa phương được bảo tồn và phát huy. Quận Đống Đa đã huy động nguồn lực, có điều kiện thuận lợi để tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, phát triển theo hướng đô thị kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phường Đống Đa được kế thừa những kết quả của quận Đống Đa (cũ), kinh tế chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. Thu nhập bình quân trên địa bàn tính đến 30/6/2025 ước đạt 117 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý tài chính - ngân sách thực hiện tốt, từng bước có thể bảo đảm cân đối thu chi. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đạt 9.635 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả. Chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 607,867 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bước đầu được quan tâm, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Phường tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số vào công việc, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của xã hội, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, phường tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhập và khai thác dữ liệu dân cư quốc gia trên VNeID; cài đặt ứng dụng tiếp nhận và xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố iHaNoi; chỉ đạo các trường triển khai tuyển sinh trực tuyến, từng bước xây dựng kho học liệu điện tử, học bạ số, sổ liên lạc điện tử; xây dựng trang thông tin điện tử tuyên truyền quảng bá di sản văn hoá, làng nghề gắn với phát triển du lịch trên các nền tảng số.

Công tác lãnh đạo quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư hệ thống đường giao thông; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn đảm bảo chất lượng. Thường xuyên tổ chức ra quân xử lý, giải tỏa các vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường; thực hiện tốt công tác kiểm tra các công trình xây dựng theo giấy phép được cấp. Hằng năm có từ 94-96% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; tỉ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt từ 90-100%. An sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định. Duy trì và giữ vững từ năm 2020 đến nay trên địa bàn không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHTN trên địa bàn. Chỉ đạo hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh; quản lý tốt hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

Mọi thành quả đều hướng tới phục vụ Nhân dân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Đống Đa nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, phường xác định xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Một định hướng quan trọng khác, phường xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa phường phát triển theo hướng đô thị kiểu mẫu. Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Phường Đống Đa có nhiều lợi thế trở thành khu đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát huy tối đa thế mạnh về truyền thống văn hóa. Ảnh: Như Ý

Đại diện lãnh đạo phường khẳng định, Đống Đa sẽ phát huy truyền thống văn hóa và anh hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, lấy văn hóa và con người làm nguồn lực nội sinh, động lực cốt lõi, xây dựng phường theo định hướng trở thành phường “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nhân văn, hạnh phúc, mọi thành quả đều hướng tới phục vụ nhân dân. Trong quá trình phát triển, phương sẽ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế thịnh vượng, xã hội tiến bộ với bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên phát triển đô thị xanh, thông minh, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường sống bền vững.

Đến năm 2030, phường xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của phường thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát triển phường Đống Đa dựa trên 2 trụ cột: Văn hóa và con người; 3 chuyển đổi (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn); Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; Kinh tế số, đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trở thành phường đô thị kiểu mẫu. Tầm nhìn đến năm 2045, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, trở thành phường đô thị thông minh, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc; tiêu biểu của thành phố, trở thành phường tiên phong, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới, cuộc sống của nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

“Phường xác định 3 khâu đột phá. Đầu tiên là tinh gọn và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phường Đống Đa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Đống Đa. Thứ ba, phường sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối, bền vững xây dựng phường Đống Đa thành phường đô thị kiểu mẫu “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đại diện lãnh đạo phường Đống Đa chia sẻ.