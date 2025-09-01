Hà Nội Phường Ðại Mỗ: Khát vọng trở thành đô thị kiểu mẫu Tây Nam Thủ đô

TP - Phường Đại Mỗ đặt mục tiêu đến năm 2030 hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô: Xanh, văn minh, hạnh phúc trong “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Phường Đại Mỗ được thành lập ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của phường Trung Văn; một phần diện tích và dân số từ các phường: Đại Mỗ, Phú Đô, Mễ Trì (Nam Từ Liêm), Mộ Lao, Dương Nội (Hà Đông), Trung Hòa (Cầu Giấy), Nhân Chính (Thanh Xuân). Phường có tổng diện tích 8,23 km2, với dân số 80.462 người.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I phường Đại Mỗ cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của phường đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, trong cơ cấu kinh tế, ngành thương mại- dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định. Hiện nay, trên địa bàn phường có khoảng 8.000 doanh nghiệp và 6.500 hộ kinh doanh cá thể, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ, vận tải, giáo dục, khoa học công nghệ, bất động sản,…

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Đại Mỗ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng phường Đại Mỗ thành khu đô thị đáng sống, thông minh, hiện đại và nhân văn

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách (không bao gồm tiền sử dụng đất) giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 41.816 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 105 triệu đồng/người/năm.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học vào công tác, cải cách hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh bảo vệ môi trường, không để tái lấn chiếm đất hành lang sông Nhuệ. Quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp, hạn chế vi phạm mới. Công tác thu hồi đất, GPMB các dự án được đẩy mạnh, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đặc biệt các dự án trọng điểm.

Công tác xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, chăm lo đời sống của nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Hiện trên địa bàn phường không còn hộ nghèo và đang tiến tới xóa bỏ hộ cận nghèo.

Các lễ hội truyền thống được phường quan tâm, tổ chức bởi những di sản này không chỉ là biểu tượng văn hóa địa phương mà còn là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng phát triển nhân tố con người, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được các cấp ủy, chính quyền coi trọng. Trọng tâm là những việc mới, việc khó để nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. “Những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tạo tiền đề và động lực thúc đẩy sự phát triển của phường Đại Mỗ nhiệm kỳ 2025 - 2030”, ông Mai Trọng Thái - Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ.

Khát vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tạo ra bước chuyển mình toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đưa Đại Mỗ vững bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô: Xanh, văn minh, hạnh phúc trong “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đến năm 2045, phường Đại Mỗ phấn đấu trở thành một đô thị bản sắc, đáng sống, thông minh, hiện đại và nhân văn; là trung tâm sáng tạo, dịch vụ, thương mại và giáo dục chất lượng cao ở phía tây Thủ đô với hệ thống hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ số sâu rộng, diện mạo đô thị được định hình bởi các không gian công cộng mở.

Với hạ tầng đồng bộ, phường Đại Mỗ có nhiều lợi thế phát triển ở khu vực phía Tây Nam Thủ đô

Theo Bí thư Mai Trọng Thái, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Thứ nhất, phường xác định chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả điều hành và phục vụ nhân dân. Thứ hai là đột phá về phát triển đô thị, phát triển hạ tầng, không gian công cộng nhằm nâng tầm diện mạo và chất lượng sống của phường. Khâu đột phá thứ ba là về công tác cán bộ, trong đó trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “Người cán bộ kiến tạo - Người công chức phụng sự”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, phường Đại Mỗ sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phường đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm nguyên tắc “đúng người, đúng việc”.

Trong phát triển đô thị, phường xác định không chỉ dựa vào tiềm năng vị trí địa lý chiến lược ở phía tây Thủ đô mà còn chủ động khai thác tam giác phát triển kinh tế đô thị, với ba khu vực trọng điểm, ba “đỉnh tam giác”. Cụ thể, phía Bắc Đại Mỗ sẽ hình thành Trung tâm hành chính, tài chính mới và dần trở thành “trái tim kinh tế” mới của địa phương. Phía Tây Nam là khu vực chức năng công viên Thiên văn học và các khu đô thị lân cận. Phía Đông Nam là những khu dân cư truyền thống sẽ được tái thiết một cách hài hòa, phù hợp với tổng thể phát triển chung.

Cùng với đó, phường sẽ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm như: Tuyến đường 72 nối từ cầu Mỗ Lao qua Tây Mỗ, Tuyến Lương Thế Vinh mở rộng; cải tạo, kè hai bờ sông Nhuệ, kết hợp chỉnh trang cảnh quan đô thị; Phát triển không gian ngầm đô thị, kết hợp trung tâm thương mại, bãi đỗ xe thông minh tại các khu dân cư đông đúc. Phường cũng sẽ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng, từng bước tiến tới số hóa quy trình cấp phép và quản lý không gian đô thị. Thực hiện tốt công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

“Với định hướng chiến lược rõ nét và tinh thần “Đồng lòng kiến tạo - Tận tâm phục vụ”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đại Mỗ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ nhất đề ra”, Bí thư Mai Trọng Thái khẳng định.