Phường Cảnh Thụy xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cảnh Thuỵ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Dương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cảnh Thuỵ, cùng 121 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trong toàn phường.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, tuổi trẻ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hoàn thành và vượt 11/11 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đóng góp tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Các phong trào lớn của Đoàn tiếp tục được cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn cơ sở, tiêu biểu như: phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Đoàn phường đã xây dựng 12 công trình thanh niên thiết thực như tuyến đường thanh niên tự quản, con đường bích họa, bảng cảnh báo phòng chống đuối nước; tổ chức 25 đợt ra quân vệ sinh môi trường và trồng mới 1.000 cây xanh.

Cùng với đó, chuyển đổi số trở thành điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ phường Cảnh Thuỵ. Đoàn phường triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức các đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID, thanh toán số… giúp hơn 1.500 lượt người dân tiếp cận dịch vụ số. Phong trào này đã góp phần cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số tại địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp cũng được triển khai sâu rộng; nhiều mô hình kinh tế thanh niên đã mang lại hiệu quả. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được chú trọng với 15 hoạt động văn nghệ, thể thao, 1.200 lượt học sinh được tư vấn hướng nghiệp, tiếp sức mùa thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Dương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cảnh Thuỵ ghi nhận và biểu dương kết quả của Đoàn phường, đồng thời định hướng trong nhiệm kỳ mới cần chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển nguồn cán bộ trẻ và góp phần xây dựng phường Cảnh Thuỵ “văn minh – hiện đại – phát triển bền vững”.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành Đoàn phường Cảnh Thuỵ khóa I gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Hữu Bắc giữ chức Bí thư Đoàn phường Cảnh Thuỵ, đồng chí Ngô Đức Nam giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường Cảnh Thuỵ, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.