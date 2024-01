Phúc đong đầy cho Long Niên 2024 nhiều may mắn với bộ sưu tập mới từ Phúc Long

Những ngày đầu năm 2024, Phúc Long ra mắt bộ sưu tập (BST) thức uống mới “Cầu Phúc đong đầy – Long niên may mắn” từ trái mãng cầu. Đây là loại quả quen thuộc, mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền dân tộc. Sự kết hợp hương vị trà trà lài quốc dân cùng vị chua ngọt thanh mát của trái mãng cầu hứa hẹn mang đến cho thực khách hàng hương vị trong lành của tiết trời ngày Xuân.

Không khí Tết trong từng ly trà

Mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam, nhà nhà bày trí mâm ngũ quả dâng lên ông bà tổ tiên, trời đất mỗi dịp Tết về. Ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành và ước muốn ngũ phúc lâm môn gồm: Phú, quý, thọ, khang, ninh.Trong đó, trái mãng cầu tượng trưng cho lời cầu chúc mọi sự được như ý, ước nguyện một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc và sung túc cho gia đình.

Với tinh thần trân trọng và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, Phúc Long mang nét Tết Việt – Mãng cầu ngũ quả vào BST “Cầu Phúc Đong Đầy – Long Niên May Mắn” ra mắt dịp Tết năm 2024. Sự kết hợp của mãng cầu và trà lài mang đến hương vị thanh mát, nâng niu vị giác khách hàng. Những sản phẩm trong BST lần này cũng là đại diện cho những lời cầu chúc cho Năm Giáp Thìn vạn sự an lành, may mắn và thịnh vượng mà Phúc Long muốn gửi gắm đến khách hàng.

Theo đó, điểm nhấn đầu tiên trong BST là Trà Lài Mãng Cầu kết hợp hoàn hảo giữa vị chua và ngọt của mãng cầu cùng hương thơm nhẹ nhàng của trà hoa lài, điểm tô thêm topping thạch dừa giòn sừn sựt. Trà Lài Mãng Cầu là một lựa chọn không thể phù hợp hơn để cân bằng vị giác trong những buổi tiệc chào đón năm mới.

Đối với khách hàng yêu thích sự thơm béo nhẹ, trà sữa lài mãng cầu kết hợp giữa vị thơm ngon của trà sữa Lài truyền thống và vị chua ngọt mượt mà của mãng cầu. Với độ ngọt dịu nhẹ hòa quyện cùng cảm giác béo ngậy của sữa, Trà Sữa Mãng Cầu hòa quyện hài hòa vị ngọt thanh của trà, sữa và mãng cầu giúp chinh phục những vị khẩu vị khó tính nhất.

Theo một phong cách khác, Trà Lài Mãng Cầu Đá Xay gây ấn tượng với kết cấu sánh mịn, thơm lừng vị mãng cầu vô cùng hấp dẫn. Đây là phiên bản biến tấu đầy bùng nổ từ Trà Lài Mãng Cầu, đá xay giúp tăng thêm độ mát lạnh và tươi mới cho món nước. Sự hòa trộn của mãng cầu và đá xay thanh mát giúp cân bằng từng tầng hương vị và thạch dừa dai giòn sẽ tạo nên một trải nghiệm thức uống cực kỳ thú vị và sảng khoái.

Với Phương châm đem đến sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và sự sáng tạo đổi mới, Phúc Long luôn mang đến những sản phẩm và trải nghiệm giá trị nhất cho khách hàng. Do đó, bên cạnh dòng sản phẩm truyền thống, đơn vị này cũng thường xuyên ra mắt các sản phẩm mới theo chủ đề trái cây hoặc hương vị để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Những loại đồ uống này thuộc các dòng sản phẩm của Phúc Long được khách hàng yêu thích nhất như trà Ô long, trà lài sữa, trà sữa Ô long,... Vẫn là sự kết tinh hương vị độc đáo, vẫn là nền trà Ô long cao cấp, với sự biến tấu hậu vị độc đáo, các bộ sưu tập mới của Phúc Long mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm khác biệt bên cạnh hương vị truyền thống quen thuộc. Nguồn nguyên liệu đặc trưng, “nguyên bản”

Trên tinh thần tôn vinh nguồn nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam từ trà ô long Lâm Đồng cho đến các loại trái cây nhiệt đới đúng mùa, Phúc Long được biết đến với phương cách luôn mang đến cho giới trẻ một xu hướng trà mới, hòa quyện giữa “gu” thưởng thức cổ điển và hiện đại. Vị trà mát lạnh, mãng cầu tươi làm thành mứt mang lại cảm giác thanh mát, sảng khoái và tràn đầy năng lượng những ngày đầu năm.

Tết năm nay, bên cạnh BST trà mãng cầu, Phúc Long cũng muốn giới thiệu lại Trà Lucky, hay còn gọi là Lucky Tea – một thức uống quen thuộc trong menu chính của Phúc Long suốt nhiều năm qua. Sự kết hợp của các loại trái cây như cam, nhãn, ổi… nổi bật trên nền trà thơm lừng sẽ tạo nên một ly trà đa dạng hương vị. Lucky Tea cũng là lựa chọn phù hợp để “đổi không khí” trong những ngày Tết. Không chỉ thế, đây còn được xem là biểu tượng của sự may mắn và an lành trong những ngày đầu năm, khi mọi người cùng nhau tận hưởng, chia sẻ những dự định, mong ước cho năm mới tràn đầy ý nghĩa.

Với việc ra mắt BST "Cầu Phúc Đong Đầy – Long Niên May Mắn”, Phúc Long mong muốn tôn vinh và phát huy các giá trị truyền thống của Tết cổ truyền. Thông qua những sản phẩm đậm vị ngày Tết, doanh nghiệp này gửi gắm những lời chúc an lành, thịnh vượng và hạnh phúc đến với mỗi khách hàng, mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán sắp về.