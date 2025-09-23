Phóng viên đánh giá mức độ hài lòng nội dung trả lời của các cơ quan, đơn vị tại Huế

TPO - Theo dự thảo quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên mạng lưới phát ngôn của TP Huế, hệ thống này cho phép phóng viên chấm mức độ hài lòng đối với câu trả lời từ cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị chức năng trên địa bàn.

Ngày 23/9, thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết, sở vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, cấp xã và cơ quan báo chí để lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là UBND TP Huế) về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn.

Phóng viên đặt câu hỏi trên Mạng lưới phát ngôn﻿ của TP Huế thông qua nền tảng ứng dụng Hue-S.

Theo dự thảo, cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi đề nghị phát ngôn sẽ thực hiện thông qua ứng dụng Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh TP Huế) hoặc cổng thông tin tương tác trực tuyến tuongtac.hue.gov.vn. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu 24/24 giờ, 7 ngày/tuần, giúp hoạt động báo chí tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, minh bạch. Dự thảo cũng quy định rõ thời gian trả lời và cung cấp thông tin khi báo chí có yêu cầu.

Đáng chú ý, Điều 9 của dự thảo nêu rõ, cơ quan báo chí, phóng viên có quyền đánh giá chất lượng trả lời của cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng lưới phát ngôn với 3 mức: Hài lòng, chấp nhận được và không hài lòng. Kết quả đánh giá này sẽ được Sở VH-TT tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ để nghiên cứu, đưa vào tiêu chí xếp hạng chất lượng hoạt động của các đơn vị, địa phương.

Theo dự thảo, những cơ quan, đơn vị thường xuyên phát ngôn kịp thời, chính xác sẽ được tuyên dương tại các cuộc họp báo thường kỳ﻿ và phiên họp của UBND TP Huế.

Dự thảo cũng đề cập cơ chế khuyến khích và xử lý trách nhiệm. Theo Điều 16, những đơn vị thường xuyên phát ngôn kịp thời, chính xác sẽ được tuyên dương tại các cuộc họp báo thường kỳ và phiên họp của UBND TP Huế. Tương tự, các cơ quan báo chí, nhà báo phản ánh đúng, khách quan, tuân thủ pháp luật cũng sẽ được biểu dương tại họp báo thường kỳ của UBND TP Huế và giao ban báo chí hàng tháng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế. Ngược lại, trường hợp thiếu trách nhiệm, cung cấp hoặc phản ánh sai lệch thông tin sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, từ năm 2020, ngoài hình thức đăng ký cung cấp thông tin như quy định, TP Huế đã tiên phong triển khai mạng lưới phát ngôn trên nền tảng Hue-S để tiếp nhận, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Sở VH-TT TP Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống mạng lưới phát ngôn của thành phố đã tiếp nhận 51 câu hỏi của nhà báo, phóng viên; trong đó 42 câu đã được trả lời và 9 câu hỏi trong quá trình xử lý.