Phong vị mới cho giới trẻ

TP - Đến giờ ai cũng phải công nhận câu của họa sĩ người Mỹ Andy Warhol nói từ 1968 đúng quá: “Trong tương lai ai cũng nổi tiếng thế giới trong vòng 15 phút”. Mạng xã hội đặc biệt là TikTok sinh ra như thể để nhận định này nhanh chóng thấm vào đời sống.

Ngày nay, tất cả đều được cung cấp cơ hội để nổi tiếng như nhau, miễn là có điện thoại thông minh nối mạng internet và một vài tài khoản mạng xã hội. Sau khi giành được sự chú ý của vừa đủ đông người, chủ tài khoản hoàn toàn có thể lấy sự nổi tiếng đó ra làm sự nghiệp, trở thành các YouTuber, TikToker… Là điều mà chắc chỉ mươi năm trước không ai hình dung được.

Hồi đó nếu ai ra đường mà nhảy nhót uốn éo chắc sẽ bị cho là dở, nhưng giờ đây nhiều khi đơn giản chỉ là một TikToker đang tác nghiệp. Họ luôn có nhu cầu cao về nhạc nền. Vậy là hình thành một lực lượng chuyên cung cấp những đoạn nhạc chỉ 15-30 giây nhưng đáp ứng đầy đủ nhu cầu gây chú ý.

Với các ca sĩ việc này thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa quảng bá được bài vừa có thêm thu nhập. Từ đó cũng hình thành một số bí kíp để nhạc nền có độ hút cao, chắc chắn phải vui tươi sôi động làm sao ngay khi nghe thấy là người ta muốn nhảy.

Và khi nào sản phẩm của bạn đạt được hiệu ứng FOMO (Fear of missing out), tức là ai mà không dùng sẽ thấy bị tụt hậu, bạn sẽ ở đỉnh của xu hướng. See tình của Hoàng Thùy Linh đang có được quyền năng đó. Ngày nay có một quy tắc tôi nhận thấy rất hiệu nghiệm: Muốn nổi tiếng hãy làm cho người khác cùng nổi. Càng nhiều người nhận thấy rằng sử dụng nhạc nền See tình giúp clip của họ được chú ý hơn, bài hát càng có sức lan tỏa mạnh hơn.

Tất nhiên nổi tiếng trong số những người nổi tiếng và bằng đúng chuyên môn, tài năng của bản thân chắc chắn là một dạng thành công. Vấn đề là chúng ta rút ra được công thức gì để có thể tạo đỉnh chủ động hơn, và tiếp nối thành công (cũng là tận dụng vị thế đã đạt được) thế nào.

Tạm thời chúng ta nhận thấy châu Á đang là một bản sắc được thế giới chú ý theo quy luật “hết nạc vạc đến xương”. Sau khi các nền văn hóa khác đặc biệt là phương Tây được khai thác đến mức bão hòa, có thể đến lượt Đông Nam Á đem lại một phong vị mới mẻ. Kể cả Hàn Quốc cũng đã và đang trở thành món giải trí quen thuộc.

Việt Nam chưa phát triển đến giai đoạn có thể đưa nghệ sĩ đi lưu diễn khắp thế giới như Hàn Quốc, nhưng hoàn toàn có thể tận dụng những trường hợp đột phá như Hoàng Thùy Linh hay Quang Hùng MasterD. Chẳng hạn giờ mà tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hay sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam ở nơi nào mà các bài hát như See tình hay Dễ đến dễ đi đã phủ sóng và mời các chủ nhân của hit đồng hành, chắc chắn sự kiện đó sẽ trở thành tâm điểm truyền thông tại nước bạn.

Còn “di chứng” của cơn sốt See tình với âm nhạc trong nước thì sao? Sắp tới có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ hơn trên mạng TikTok, sẽ tăng vọt những bài hát thiên về tiết tấu hoặc được mix lại thành nhạc nhảy sôi động. Âm nhạc sẽ ngày càng ít xuất phát từ tâm hồn, khao khát sáng tạo, tìm tòi cái mới mà cốt làm sao để phổ cập, phủ sóng càng rộng càng tốt. Một bộ phận khán thính giả sẽ cảm thấy nhàm chán trước những sản phẩm chạy theo công thức để nổi tiếng ở nước ngoài mà bỏ lơ thị trường trong nước.

Thành phần quan trọng của một bài hát Việt là lời Việt, nhưng đã ra thế giới ca từ không hẳn quan trọng nữa. Lời hát sẽ trở nên nghèo nàn hơn, pha tạp nhiều tiếng Anh hơn... Tất nhiên đó chỉ là một vài mặt trái có thể dự đoán. Còn hiện tại chắc nghệ sĩ vẫn phải ăn cây nào tập trung rào cây ấy đã. Dù cho việc nổi tiếng quốc tế cũng góp phần nâng hạng đáng kể cho nghệ sĩ tại thị trường trong nước.