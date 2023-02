Phong tỏa hẻm ở quận 6 TPHCM để điều tra vụ việc bé gái 7 tháng tuổi tử vong, nghi do bạo hành

TPO - Một bé gái 7 tháng tuổi ở phường 13, quận 6 (TPHCM) tử vong bất thường, nghi do bị bạo hành. Công an đang phong tỏa hiện trường và vào cuộc điều tra.

Đến 15h chiều 2/2, Công an quận 6 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM phong tỏa một con hẻm ở đường Bà Hom (thuộc địa bàn phường 13, quận 6) để điều tra vụ việc một bé gái 7 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi do bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người đàn ông có liên quan đã bị đưa về trụ sở Công an phường 13 để làm việc.

Đại diện UBND phường 13 (quận 6) xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...