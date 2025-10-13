Phó Thủ tướng Thường trực nói về thành tựu 'đặc biệt nhất' trong nhiệm kỳ

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhìn nhận, trong điều kiện hết sức khác biệt, khó khăn, chúng ta vẫn tăng trưởng kinh tế cao. Theo ông, đây là thành tựu "nổi bật nhất, đặc biệt nhất" được thế giới đánh giá.

Hơn 1,1 triệu tỷ đồng chi cho an sinh xã hội

Chiều 13/10, tại họp báo bế mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm đột phá được đại hội thống nhất cao.

Ông Bình khẳng định, chúng ta đã rất thành công khi hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, có thể nói là rất xuất sắc của nhiệm kỳ, từ xây dựng thể chế, ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: Như Ý

Phó Thủ tướng Thường trực nhận định, trong điều kiện hết sức khác biệt, hết sức khó khăn: dịch bệnh không có tiền lệ tàn phá rất khốc liệt, thiên tai cực đoan khác thường, thế giới bất ổn khó lường..., chúng ta vẫn tăng trưởng kinh tế. "Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất. Điều này là thế giới đánh giá chứ không phải ta tự đánh giá".

Thành tựu đột phá thứ hai, rất thành công là việc bảo vệ nhân dân, cứu nhân dân, phục vụ nhân dân và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Đặc biệt, trong dịch COVID-19 hết sức khắc nghiệt, chúng ta đã bảo vệ an toàn. Mặc dù Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất được vắc xin, nhưng chúng ta đã tiêm miễn phí cho toàn dân.

"Chúng ta đã dành một lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỷ đồng để chi cho an sinh xã hội, bằng 7% chi ngân sách. Chúng ta đã nâng thu nhập đầu người từ hơn 3.000 USD lên đến 5.000 USD", ông Bình dẫn chứng.

Kết quả khác, theo Phó Thủ tướng là cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Cuộc cải cách này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, đội ngũ được chọn lọc.

"Trong giai đoạn này, Chính phủ đã đóng góp rất lớn, rất quan trọng và hết sức vất vả. Rất nhiều bộ, ngành trong lúc khẩn trương đã làm thêm giờ để hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu của Đảng, của Bộ Chính trị. Đây là điều hết sức quan trọng cho nhiệm kỳ tới", ông Bình chia sẻ.

Có giải pháp, có quyết tâm, sẽ có lời giải

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, trên nền của những thành công trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đường lối ngoại giao, có rất nhiều chỉ số được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, các chỉ số về quy mô nền kinh tế tăng từ thứ 37 lên thứ 32, từ 346 tỷ USD lên đến 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, có giải pháp, có quyết tâm, chúng ta sẽ có lời giải. Ảnh: Như Ý

Một điểm nhấn khác, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp mang tính đột phá...

"Nhìn vào chương trình hành động, chúng ta thấy rõ con đường phải làm, những việc phải làm. Chúng ta có thể hình dung được đất nước ta sau nhiệm kỳ này, có diện mạo, vị thế và tầm vóc là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Theo ông Bình, đây là việc chúng ta phải khắc phục cho bằng được. Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức mà nhân dân chờ đợi giải quyết, ví dụ như ngập lụt ở đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn, và câu chuyện đê điều... Những vấn đề này phải giải quyết được.

"Vấn đề không phải là chúng ta không nhìn ra, và khi đã nhìn ra, có giải pháp, có quyết tâm, chúng ta sẽ có lời giải, sẽ giải quyết được", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình khẳng định.