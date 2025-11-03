Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Phó Thủ tướng nói về Thông tư 19: Bản lĩnh của Bộ GD&ĐT, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung

Hoa Ban
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.

Thông tư 19 về kỉ luật học sinh của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10. Với nhà giáo, thông tin này vừa mừng, vừa lo.

Thông tư 19 quy định hình thức kỉ luật cao nhất với học sinh là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỉ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội chia sẻ, các quy định của Thông tư 19 hướng đến tính nhân văn, giáo dục tích cực trong nhà trường. Đây là điểm mới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, nếu hình thức kỉ luật đối với học sinh chỉ dừng lại ở mức viết bản kiểm điểm sẽ rất khó cho nhà trường khi giáo dục những học sinh cá biệt. Thực tế, với những học sinh thuộc diện “ngỗ ngược”, việc chỉ viết bản kiểm điểm giống như “nước đổ lá khoai”.

b6.jpg
Bạo lực học đường thời gian qua nhức nhối. Ảnh: từ clip

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo nghị định này đưa ra trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục, bạn học khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì bị phạt tiền và buộc xin lỗi công khai; đồng thời bị áp dụng một trong các biện pháp: buộc cách li tạm thời khỏi môi trường học tập, chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lí.

Tuy nhiên, để nhận mức xử phạt này, người học phải vi phạm những lỗi rất nặng nên những quy định tại Thông tư 19 đang khiến nhà trường, giáo viên lo lắng khi giáo dục, xử lí học sinh vi phạm kỉ luật học đường.

Ngày 30/10, tại kì họp thứ 10 Quốc hội XV, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan giáo dục, trong đó có việc xử lí học sinh vi phạm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan.

Theo Phó thủ tướng, Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, ông cho rằng, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.

Hoa Ban
#Chính sách kỷ luật học sinh #Thông tư 19 và quản lý giáo dục #Xử lý hành vi vi phạm trong trường học #Chính sách xử phạt học sinh #Vai trò của Bộ GD&ĐT trong giáo dục #Giáo dục tích cực và nhân văn #Bạo lực học đường và biện pháp xử lý #Chính sách giáo dục và pháp luật #Tư duy quản lý môi trường giáo dục #Tình hình giáo dục và phản hồi chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục