Phó Thủ tướng nói về Thông tư 19: Bản lĩnh của Bộ GD&ĐT, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung

TP - Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.

Thông tư 19 về kỉ luật học sinh của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10. Với nhà giáo, thông tin này vừa mừng, vừa lo.

Thông tư 19 quy định hình thức kỉ luật cao nhất với học sinh là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỉ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội chia sẻ, các quy định của Thông tư 19 hướng đến tính nhân văn, giáo dục tích cực trong nhà trường. Đây là điểm mới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, nếu hình thức kỉ luật đối với học sinh chỉ dừng lại ở mức viết bản kiểm điểm sẽ rất khó cho nhà trường khi giáo dục những học sinh cá biệt. Thực tế, với những học sinh thuộc diện “ngỗ ngược”, việc chỉ viết bản kiểm điểm giống như “nước đổ lá khoai”.

Bạo lực học đường thời gian qua nhức nhối. Ảnh: từ clip

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo nghị định này đưa ra trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục, bạn học khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì bị phạt tiền và buộc xin lỗi công khai; đồng thời bị áp dụng một trong các biện pháp: buộc cách li tạm thời khỏi môi trường học tập, chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lí.

Tuy nhiên, để nhận mức xử phạt này, người học phải vi phạm những lỗi rất nặng nên những quy định tại Thông tư 19 đang khiến nhà trường, giáo viên lo lắng khi giáo dục, xử lí học sinh vi phạm kỉ luật học đường.

Ngày 30/10, tại kì họp thứ 10 Quốc hội XV, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan giáo dục, trong đó có việc xử lí học sinh vi phạm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan.

Theo Phó thủ tướng, Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, ông cho rằng, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.