Phó Thủ tướng: Làm rõ tác động của quy định khí thải xe máy tới người dân và doanh nghiệp

Văn Kiên
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu làm rõ tác động của chính sách khi ban hành quy định về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tới người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM.

Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Tại công văn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội, TP.HCM tập trung làm rõ, giải pháp tổ chức việc kiểm tra, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khi phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2025.

khi-thai.jpg

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành nhằm mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Theo dự thảo, thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM là 1/1/2027. Các TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế thực hiện từ 1/1/2028. Các tỉnh, thành phố còn lại sẽ thực hiện từ 1/1/2030.

Dự thảo cũng đề xuất, với xe mô tô sản xuất trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe mô tô sản xuất từ năm 2008 đến năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe mô tô sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe mô tô sản xuất sau ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Văn Kiên
#Chính sách khí thải xe máy #Tác động đến người dân và doanh nghiệp #Quy định về khí thải xe gắn máy #Kiểm tra khí thải xe máy #Hà Nội #TP HCM

