Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong

TPO - Chiều 19/6, Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong - Cơ quan đại diện tại TPHCM, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Trong không khí thân tình, ấm áp của buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Tiền Phong, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao vai trò đồng hành của báo Tiền Phong trong quá trình phát triển của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Ông bày tỏ sự ấn tượng với cách báo Tiền Phong thể hiện không chỉ dừng lại ở mặt báo, mà còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội có chiều sâu và sức lan tỏa rộng khắp, trải dài trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, giải trí, tuyên dương các cá nhân điển hình,…. Trong đó, các sự kiện như giải golf “Non sông một dải” nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua; giải chạy Tiền Phong Marathon, và đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được ông nhấn mạnh như những chương trình mang đậm dấu ấn, góp phần tạo nên thương hiệu riêng của báo trong lòng công chúng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường bày tỏ mong muốn báo Tiền Phong sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Ông kỳ vọng báo sẽ tăng cường tuyên truyền, phản biện chính sách, thực hiện các tuyến bài viết, phóng sự sâu sắc về những vấn đề “gai góc”, mang tính thời sự và có sức ảnh hưởng.

Theo ông Cường, bắt đầu từ ngày 1/7, khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính, thành phố sẽ đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng trở thành “thành phố toàn cầu” đòi hỏi một chiến lược phát triển tổng thể và bền vững. TPHCM cần đẩy mạnh tái cấu trúc không gian đô thị, định hình các vùng động lực mới, phát triển các ngành mũi nhọn như cảng biển, logistics, giao thông đô thị, khu công nghiệp hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và khai thác tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước,...

Ông Cường nhận định, những thách thức phía trước là rất lớn, song cũng mở ra nhiều cơ hội để TPHCM bứt phá. Chính vì vậy, vai trò của báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí trung ương như báo Tiền Phong, là vô cùng quan trọng trong việc đồng hành cùng chính quyền, truyền tải kịp thời và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, doanh nghiệp. Ông hy vọng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, phản ánh trung thực dòng chảy của xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố.

“Tôi mong báo tiếp tục phát triển hơn nữa, thích ứng linh hoạt trong điều kiện phát triển về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo,… Bên cạnh đó, báo sẽ có những giải pháp phát triển kinh tế báo chí hiệu quả. Chúc báo Tiền Phong ngày càng phát triển hơn, tiếp tục thành công hơn nữa”, ông Bùi Xuân Cường bày tỏ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Nhà báo Lý Thành Tâm – Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo TPHCM cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ, trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện tại TPHCM, báo Tiền Phong luôn theo sát tình hình, kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại TPHCM, báo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh – xã hội đang được người dân quan tâm; đồng thời thực hiện nhiệm vụ phản biện, tham vấn, góp phần xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ phía UBND TP trong thời gian qua đối với hoạt động của báo Tiền Phong. Ông khẳng định, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phía trước, chia sẻ khó khăn, phản ánh kỳ vọng của người dân, lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện từ lãnh đạo thành phố để có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng hành hiệu quả cùng sự phát triển của TPHCM”, nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ.

Đoàn công tác Công an TPHCM thăm, chúc mừng báo Tiền Phong

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Công an TPHCM do Thượng tá Trần Sông Triều, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thượng tá Trần Sông Triều đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của báo Tiền Phong và mong muốn báo tiếp tục đồng hành cùng với Công an TPHCM trong lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng trong ngày 19/6, đoàn công tác của Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM do Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng PC08 dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM.

Tại buổi gặp gỡ thân tình, Thượng tá Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của báo Tiền Phong trong công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành giao thông trong cộng đồng. Những thông tin kịp thời, chính xác và nhân văn từ báo Tiền Phong đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa giao thông, kéo giảm tai nạn và xây dựng hình ảnh người tham gia giao thông có trách nhiệm.

Đáp lại sự ghi nhận từ lực lượng CSGT, nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM - bày tỏ sự trân trọng với tinh thần phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Nhà báo Trần Ngọc Lâm khẳng định báo Tiền Phong luôn sẵn sàng là cầu nối giữa lực lượng chức năng và người dân, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ PC08 để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả, gần dân và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Cũng trong ngày 19/6, nhiều đơn vị, trường học như Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam….cũng đã đến thăm và gửi hoa chúc mừng nhân dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.