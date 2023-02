Phó Chủ tịch Hà Nội đóng vai du khách đi kiểm tra lễ hội Chùa Hương

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vừa qua Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã trực tiếp đóng vai du khách đi kiểm tra Lễ hội Chùa Hương mà không báo cho chính quyền địa phương.

Sáng 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 2/2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, dịp Tết Nguyên đán, các cấp chính quyền đã tập trung chăm lo, đảm bảo nhà nhà, người người đều có Tết. Thành phố đã dành tặng 6,6 triệu túi quà Tết tới các gia đình khó khăn với trị giá hơn 850 tỷ đồng; đảm bảo hàng hóa thiết yếu, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhân dân.

“Đặc biệt, Tết Quý Mão vừa qua rất an toàn. Lãnh đạo thành phố biểu dương các lực lượng chức năng, trong đó công an là nòng cốt đã nỗ lực tối đa vì sự bình yên của Thủ đô”, ông Thanh nói, đồng thời thông tin: Tết an toàn, không có trọng án; tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn giảm; đánh nhau do quá chén cũng ít thấy. Các quận huyện đã nỗ lực đảm bảo an toàn các điểm bắn pháo hoa. Từ đó tạo ra không khí hồ hởi, phấn khởi đón mừng năm mới.

Ông Thanh nêu việc năm nay thời tiết đầu xuân thuận lợi, bà con đi du xuân trật tự, an toàn. Các lễ hội được chuẩn bị tốt. Các quận huyện, lực lượng chức năng, công an cần tiếp tục nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn tối đa phục vụ bà con.

Ông Thanh cũng chia sẻ, vừa qua Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã trực tiếp đóng vai du khách đi kiểm tra Lễ hội Chùa Hương mà không báo cho chính quyền địa phương. Về cơ bản, công tác chuẩn bị lễ hội tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn cần nỗ lực hơn, thay đổi cung cách trong việc quản lý tốt từng việc để phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, ngay từ ngày đầu, giờ đầu năm mới, toàn bộ cán bộ, công chức đã bắt tay ngay vào việc. Tuy nhiên, cần tiếp tục làm tốt từng việc nhỏ phục vụ nhân dân hết mình, hết sức.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi biểu dương, cảm ơn lãnh đạo các sở ngành, quận huyện đã nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân thời gian qua. Cần tiếp tục phát huy tinh thần đó trong cả năm 2023”, ông Thanh nói.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Phiên họp cũng tiến hành xem xét thực hiện gia hạn sử dụng đất đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, hết thời gian gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Tập thể UBND thành phố cũng xem xét việc triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; xem xét việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước thời hạn và khởi kiện tại Tòa án cấp có thẩm quyền đối với khoản vay thực hiện dự án Nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình công suất 200 tấn/ngày đêm, do Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang là chủ đầu tư.