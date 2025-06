Phổ cập giáo dục mầm non: Nhà nước đảm bảo nguồn lực, xã hội cùng tham gia

TPO - Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Chiều 26/6, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói, hằng năm có trên 5,1 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại 15.256 trường mầm non và 17.444 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đạt 93,6%.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bổ sung chi tiết nội dung nêu trên tại đề án trình Chính phủ khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết này.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng, không giới hạn trẻ “trong cơ sở giáo dục mầm non” mà phải bao gồm toàn bộ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, kể cả trẻ chưa đến lớp, đặc biệt là trẻ em ở vùng khó khăn, để bảo đảm mọi trẻ trong độ tuổi được tiếp cận giáo dục.

Tiếp thu ý kiến, dự thảo đã chỉnh sửa theo hướng: Nghị quyết này quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, áp dụng đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cơ sở giáo dục mầm non và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhà nước bảo đảm nguồn lực

Về việc này, có ý kiến đề nghị khuyến khích xã hội hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào giáo dục mầm non, đặc biệt ở các khu công nghiệp, đô thị đông dân.

Bộ trưởng cho hay, hiện nay đã có Nghị định số 69 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35 về xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Để thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa giáo dục mầm non, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đối với giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/6/2025.