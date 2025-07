Phim Việt về tuổi trẻ nổi loạn tranh giải ở Mỹ

TPO - Tại Liên hoan phim châu Á New York 2025, phim "Ồn ào tuổi trẻ" do Võ Điền Gia Huy đóng chính tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất. Phim bấm máy năm 2023, do đạo diễn người Mỹ gốc Việt thực hiện.