Người đăng thoát nạn vụ lật tàu ở Hạ Long do ngủ quên đính chính

TPO - Kênh TikTok Gia đình nhà Thóc gây tranh cãi với câu chuyện thoát nạn vì ngủ quên, không lên tàu Vịnh Xanh (số hiệu QN-7105) bị lật hôm 19/7. Sau khi khóa bình luận, chủ kênh lên tiếng giải thích, khẳng định không dựng chuyện để "câu like".

Tài khoản TikTok Gia đình nhà Thóc gây chú ý những ngày qua khi chia sẻ câu chuyện hy hữu. Gia đình này cho biết đã mua vé đi tàu tham quan vịnh Hạ Long chiều 19/7 nhưng do ngủ quên nên bỏ lỡ chuyến đi. "Nếu không phải vì ngủ trễ giờ và hoãn vé tàu qua 14h15 thì có lẽ... Thực sự về tới nhà gia đình em vẫn chưa tin được mình lại thoát cửa tử trong gang tấc", chủ kênh chia sẻ.

Bài đăng của Gia đình nhà Thóc thu hút gần 6 triệu lượt xem. Cộng đồng mạng chỉ trích chị Ngân - chủ tài khoản - dựng chuyện để tăng tương tác. Nhiều người khẳng định chỉ khi ra tới bến, hành khách mới biết mình sẽ lên tàu nào. Vì vậy, việc chủ kênh biết mình sẽ lên tàu Vịnh Xanh gặp nạn là vô lý.

Kênh TikTok Gia đình nhà Thóc đính chính câu chuyện gây tranh cãi.

Sau khi bị phản ứng, kênh TikTok Gia đình nhà Thóc phải khóa bình luận. Ngày 22/7, chủ kênh lên tiếng giải thích về bài đăng gây tranh cãi. Chị Ngân cho biết đã ra mua vé và được tư vấn về 2 tuyến tham quan chiều 19/7. Trong đó, chị Ngân hỏi kỹ người bán vé về chiếc tàu mình sẽ đi và nhận được câu trả lời là tàu Vịnh Xanh - chở 48 người.

Do ngủ quên, người bán vé gọi không được nên gia đình chị Ngân đành đi chuyến tàu xuất phát muộn hơn. "Trở về nhà, vợ chồng tôi nghĩ nếu đi đúng giờ thì xác suất lên tàu Vịnh Xanh rất cao. Về nhà an toàn mới dám kể chuyện cho mọi người biết. Bản thân tôi chưa bao giờ có ý định câu like, làm nội dung giả để tăng tương tác", chủ kênh Gia đình nhà Thóc giải thích. Người này cũng mong mọi việc khép lại tại đây để được bình yên.

Các bài đăng giải thích về vụ việc trên kênh TikTok Gia đình nhà Thóc đều thu hút cả triệu lượt xem. Hiện tại, chủ kênh vẫn khóa bình luận.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Sau tai nạn, công chúng không nên để bị cuốn vào những đúng sai hơn thua trên mạng xã hội mà nên làm những điều để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

Sau khi xảy ra vụ lật tàu, nhiều thông tin, hình ảnh thiếu kiểm chứng được đăng tải trên mạng xã hội. Có người sử dụng AI để sáng tác ra những câu chuyện đau lòng về các nạn nhân nhằm thu hút sự chú ý.

Sáng 20/7, quá trình trục vớt tàu Vịnh Xanh hoàn tất. Ảnh: Quốc Nam.

Trưa 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (số hiệu QN-7105) xuất bến từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chở theo 46 hành khách và 3 thuyền viên tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến số 2.

Khi đến khu vực phía đông hang Đầu Gỗ, vào khoảng 13h30, một trận giông lốc mạnh kèm mưa đá, sấm sét bất ngờ xuất hiện, khiến con tàu bị lật úp hoàn toàn. Tất cả người có mặt trên tàu bị nhấn chìm xuống biển. Vụ lật tàu khiến 37 người thiệt mạng, 2 người vẫn đang mất tích.