Phim Song Joong Ki được cứu

TPO - Với nhiều bộ phim không hòa vốn tại phòng vé, các hãng phim Hàn Quốc lựa chọn phát hành nhanh trên nền tảng phát trực tuyến, đặc biệt là Netflix, để giảm thiểu tổn thất. Phim của Song Joong Ki là một trong số đó. Tuy nhiên, cách làm này càng khiến tình hình phòng vé trở nên tồi tệ.

Giải pháp tình thế cho phim ế khách

Ngày 7/2, The Korea Times dẫn nguồn tin trong ngành điện ảnh Hàn Quốc cho biết các hãng phim xem nền tảng phát trực tuyến, tiêu biểu là Netflix, như giải pháp tình thế cứu nguy cho những bộ phim có thành tích phòng vé bết bát, chưa đạt mốc doanh thu hòa vốn.

Bogota: City of the Lost, bộ phim điện ảnh mới nhất của Song Joong Ki, là ví dụ gần đây nhất cho xu hướng này.

Tác phẩm về đề tài nhập cư, chủ yếu quay ở Colombia, được sản xuất với kinh phí 12,5 tỷ won (8,6 triệu USD). Phim cần vượt qua mốc 3 triệu lượt xem để hòa vốn, nhưng con số thực tế nhận được lại thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 422.000 khán giả.

Phim ra rạp vào ngày 31/12/2024 và chính thức lên sóng trên Netflix vào ngày 4/2. Điều thú vị là từ trạng thái ế ẩm, phim nhảy lên vị trí số một danh mục phim toàn cầu của gã khổng lồ phát trực tuyến ngay sau khi chuyển đổi.

Trước đó, Song Joong Ki bày tỏ tiếc nuối khi phim không nhận được sự yêu thích của khán giả. Anh thậm chí rơi nước mắt trước mặt người hâm mộ.

“Phim Hàn Quốc đang trong tình thế rất khó khăn. Tôi muốn quảng bá bộ phim một cách chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tôi biết ơn những người đến xem phim của chúng tôi. Nhiệm vụ của một diễn viên là tạo ra nội dung hay và mang lại sự thoải mái cho khán giả. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những tác phẩm đa dạng và thú vị bằng sự chân thành để trở thành nguồn sức mạnh”, anh bộc bạch.

Tương tự, Love in the Big City, phát hành vào tháng 10/2024, cũng cần 1,3 triệu lượt xem mới hòa vốn, nhưng chỉ thu hút được khoảng 879.000 người. Bộ phim có sự tham gia ảnh hậu Kim Go Eun và Noh Sang Hyun, cũng được lên lịch chiếu trên Netflix vào ngày 10/2.

“Những bộ phim kinh phí lớn ngày càng phải chật vật để đạt được thành công về mặt doanh thu phòng vé. Do đó, để giảm thiểu rủi ro tài chính, những bộ phim này thường được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến ngay sau khi ra rạp, dẫn đến một vòng luẩn quẩn trong ngành công nghiệp điện ảnh", một quan chức trong ngành (yêu cầu giấu tên) chia sẻ.

Khán giả mất dần hứng thú

Thị trường phim Hàn Quốc được mô tả bằng từ “đông lạnh”. Điều đó được thể hiện qua các con số. Theo dữ liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), tổng số lượng khán giả đến rạp vào năm 2024 là 123,13 triệu người, giảm 1,6% so với mức 125,14 triệu người vào năm 2023.

KOFIC phân tích sụt giảm về lượng khán giả đi xem phim, vốn phục hồi hàng năm kể từ đại dịch năm 2020, là do không có phim ăn khách nào trong giai đoạn cao điểm mùa hè và phim nước ngoài không được khán giả yêu thích.

Ngoài ra, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một trong những mùa quan trọng đối với người hâm mộ phim ảnh xứ kim chi, năm nay cũng không có bất kỳ tựa phim mới nào tạo cú nổ lớn.

Dữ liệu của KOFIC cho thấy tổng cộng có 3,2 triệu khán giả đến rạp trong kỳ nghỉ lễ kéo dài sáu ngày (25-30/1). Mặc dù con số chung cao hơn 2,19 triệu người được ghi nhận trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 (9-12/2/2024), số lượng khán giả trung bình hàng ngày là 530.000 người, thấp hơn so với 550.000 người của năm con Rồng.

Một quan chức của công ty tiếp thị phim Hàn Quốc cũng chỉ ra sức sống của thị trường phim ảnh giảm đi rõ rệt.

"Trước đại dịch COVID-19, phản ứng của người hâm mộ điện ảnh cho thấy sự quan tâm lớn đến các hoạt động tiếp thị phim của chúng tôi, dẫn đến thành công của bộ phim. Tuy nhiên, rất khó để mong đợi thành công như vậy trong bối cảnh phim ảnh trong nước hiện tại. Điều này là do mọi người đến rạp ngày càng ít đi", nguồn tin nói.

Mối đe dọa của phòng vé Hàn Quốc

Nhà phê bình văn hóa Kim Hern Sik dự đoán rằng ngành công nghiệp điện ảnh tiếp tục phải vật lộn để tìm ra bước đột phá, vì chất lượng phim đang được phát hành hiện nay thấp hơn đáng kể so với các phim và loạt phim được sản xuất bởi các nền tảng phát trực tuyến.

"Về chất lượng nội dung, các bộ phim chiếu rạp kém hơn đáng kể so với nội dung do các nền tảng phát trực tuyến tạo ra. Nguyên nhân là họ có ngân sách sản xuất nhỏ hơn so với các nền tảng phát trực tuyến - có thể đầu tư nguồn vốn lớn và kỹ thuật đạo diễn của họ cũng không đòi hỏi quá phức tạp. Ngày càng nhiều người chọn xem phim truyền hình trên nền tảng phát trực tuyến thay vì đến rạp chiếu phim", ông Kim cho biết.

Ông nói thêm mọi người ngày càng mất đi lý do đến rạp chiếu phim do sự xuất hiện của các buổi hòa nhạc và biểu diễn âm nhạc mang đến những trải nghiệm đắm chìm hơn.

"Mọi người tìm thấy ít lý do hơn để đến rạp chiếu phim. Trước đây, đến rạp chiếu phim để xem phim và ăn uống là một hoạt động văn hóa, nhưng sau đại dịch COVID-19, mọi người nhận ra rằng họ không nhất thiết phải đến rạp. Sau đại dịch, mọi người dường như coi trọng trải nghiệm hơn, vì vậy họ có nhiều khả năng tham dự các buổi hòa nhạc hoặc nhạc kịch, ngay cả khi chúng đắt tiền", ông nói.

Người hâm mộ phim cũng bày tỏ mất đi động lực đến rạp chiếu phim hơn khi tác phẩm có mặt trên các nền tảng phát trực tuyến chỉ trong thời gian ngắn sau đó.

"Ngoài những bộ phim tận dụng tối đa màn hình lớn và âm thanh sống động, có ít lý do hơn để đến rạp chiếu phim. Tôi từng thường xuyên đến rạp, nhưng giờ tôi chờ phim xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến", khán giả Hyun (42 tuổi) chia sẻ.