Song Hye Kyo lần đầu công khai lý do ly hôn Song Joong Ki

TPO - Sau 6 năm, Song Hye Kyo lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Song Joong Ki. Vụ chia tay ầm ĩ này từng khiến nữ diễn viên chịu nhiều tiếng xấu và tổn thương.

Ngày 16/1, Sina đưa tin Song Hye Kyo làm khách mời trên show You Quiz on the Block do MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jo Seho cầm trịch. Đây là lần hiếm hoi sau 23 năm làm việc trong giới giải trí, nữ diễn viên tham gia chương trình trò chuyện giải trí như vậy, và ngôi sao Vinh quang trong hận thù cũng đã lần đầu chia sẻ nhiều tâm sự, bí mật từng giấu kín trong lòng.

Trong đó, sau 6 năm ly hôn chồng cũ Song Joong Ki, cuối cùng Song Hye Kyo đã trả lời câu hỏi được hàng triệu khán giả quan tâm: Tại sao cặp đôi đẹp của Hậu duệ mặt trời lại tan vỡ chỉ sau 18 tháng kết hôn?

Theo Song Hye Kyo, cô không phải người theo chủ nghĩa hôn nhân. Nữ diễn viên quyết định bước chân vào cuộc sống mới chỉ vì tình yêu với Song Joong Ki đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Tuy nhiên, cả hai có quan điểm rất khác biệt về kế hoạch sinh con, điều này khiến họ nảy sinh mâu thuẫn. Song Hye Kyo chia sẻ vì chồng cũ không đem lại cho cô đủ cảm giác an toàn, nên nữ diễn viên hy vọng chờ khi tình cảm cả hai ổn định thì mới có con.

Ngược lại, Song Joong Ki thì muốn nhanh chóng được làm bố. Anh yêu trẻ con và mong muốn con gái sẽ giúp gia đình trẻ gắn bó hơn. Chính vì khác biệt không thể giải quyết, cả hai đã ly hôn vào năm 2019. Đến tháng 1/2023, Song Joong Ki tái hôn với một phụ nữ ngoại quốc không làm việc trong giới giải trí. Hiện tại, nam diễn viên đã có một con trai và một con gái.

Trong khi đó, Song Hye Kyo vẫn còn độc thân và chưa từng công khai hẹn hò thêm với ai. Nữ diễn viên tập trung cho sự nghiệp và gặt hái được nhiều thành công với bộ phim truyền hình Vinh quang trong hận thù. Thậm chí, show giải trí You Quiz on the Block cũng đạt mức rating cao nhờ sức hút của Song Hye Kyo.

Hiện tại, từ khóa "Song Hye Kyo lần đầu chia sẻ lý do ly hôn" đạt hơn 100 triệu lượt xem trên MXH Weibo. Trong đó, có nhiều người tiếc nuối cho cặp đôi Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng Song Hye Kyo đã chịu nhiều tổn thương sau ly hôn. Cô bị nghi ngờ ngoại tình nên mới bị chồng bỏ. Danh tiếng của nữ diễn viên tụt dốc khiến cô phải tạm dừng đóng phim một thời gian. Chính vì vậy, người hâm mộ Song Hye Kyo mong cô sẽ độc thân và vui vẻ, thành công như hiện tại.

Song Hye Kyo đang tham gia dự án phim Slowly And Intensely (tên cũ Show Business) do Netflix và Studio Dragon sản xuất. Slowly And Intensely là tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình những năm 1960, kể về câu chuyện của các ngôi sao và những người đứng sau tạo nên họ.