Song Joong Ki khóc vì phim không ai xem

TPO - Diễn viên Song Joong Ki chia sẻ cảm xúc về thất bại đáng tiếc của bộ phim mới nhất, thậm chí anh không kìm được nước mắt. Những năm gần đây, tài tử liên tiếp nhận cú sốc phòng vé, bị chê sa sút nhan sắc lẫn tay nghề.

Phim điện ảnh của Song Joong Ki lại ế ẩm

Buổi giao lưu hỏi đáp sau suất chiếu bộ phim Bogota: City of the Lost đã được đăng tải trên YouTube. Dàn diễn viên chính, bao gồm Song Joong Ki, Lee Hee Joon và Lee Sung Min, đã tham gia để giới thiệu bộ phim cũng như trò chuyện cùng khán giả.

Lee Sung Min không giấu được nỗi lòng: "Khi tôi đến đây và thấy bãi đỗ xe trống trải, trái tim tôi như thắt lại. Trong rạp cũng chẳng có bao nhiêu người. Có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng đối với diễn viên, nhìn thấy những khán phòng vắng lặng thực sự rất đau đớn. Khi bộ phim ra mắt vào thời điểm khó khăn như thế này, đôi lúc cảm giác như mình muốn gục ngã vậy".

Ông tiếp tục: "Tuy nhiên, với tư cách là diễn viên, đây là điều mà chúng tôi phải học cách chấp nhận. Tôi mong các bạn hãy ủng hộ bộ phim đến tận phút cuối để chúng tôi có thể khép lại hành trình này một cách trọn vẹn”.

Lee Hee Joon cũng bày tỏ Bogota: City of the Lost là dự án rất tâm huyết, phải mất 5 năm mới có thể ra mắt, vượt qua cả những trở ngại của đại dịch COVID-19. "Chúng tôi biết rằng bộ phim sẽ không thể đạt đến con số 10 triệu khán giả, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi. Khi nhìn từng khán giả hôm nay, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của khoảnh khắc này. Mong các bạn tiếp tục quan tâm và dành tình cảm cho bộ phim” - anh nói.

Cuối cùng, Song Joong Ki xúc động chia sẻ: "Như các tiền bối của tôi đã nói, ngành điện ảnh Hàn Quốc hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thú thật, tôi chỉ biết cảm ơn vì bộ phim của chúng tôi vẫn được ra rạp. Tôi đã cố gắng hết sức mình để quảng bá cho bộ phim. Tôi muốn mọi người biết đến nó, muốn mang đến tác phẩm thật trọn vẹn. Dù tình hình hiện tại có ra sao, nhiệm vụ của diễn viên vẫn là tạo nên những nội dung giá trị, mang lại niềm an ủi và tiếng cười cho khán giả trong những lúc khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang đến những tác phẩm có ý nghĩa”.

Khi nói đến đây, giọng Song Joong Ki nghẹn lại, anh dừng lại để kiềm chế cảm xúc trước khi tiếp tục: "Nhắc đến chuyện này, tôi không khỏi xúc động...". Sau một khoảng lặng ngắn, anh khép lại bằng lời cảm ơn và đôi mắt anh ngấn lệ.

Ra mắt vào ngày 31/12/2024, Bogota: City of the Lost hiện gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 15/1, số khán giả đến rạp mới chỉ thu hút 400.000 người, còn cách xa con số 3 triệu để đạt mức hòa vốn.

Hồi tháng 12/2024, điện ảnh Hàn bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị rối ren tại nước này. Các rạp chiếu phim chứng kiến ​​lượng khán giả giảm. Dù thế đây không phải nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu bết bát của Bogota: City of the Lost. So với các đối thủ trực diện, Cáp Nhĩ Tân (Huyn Bin đóng chính) đứng đầu phòng vé 3 tuần liên tiếp, vượt 4 triệu lượt khán giả, đẩy phim của Song Joong Ki đứng thứ sáu sau 2 tuần ra mắt.

Từ “trai đẹp hơn hoa” đến sa sút cả ngoại hình lẫn diễn xuất

Sự đau lòng của Song Joong Ki không được khán giả thông cảm. Thông tin nam diễn viên khóc vì phim ế ẩm đã đứng hạng nhất hot search hai bảng giải trí và bảng chung Weibo hôm 15/1.

"Diễn viên khó khăn cũng có khó khăn được bằng khán giả không?", “Tác phẩm tiêu biểu sau ly hôn của anh chẳng phải là chuyện lấy vợ ngoại quốc và sinh hai con sao”, “Không riêng gì phim ảnh, lĩnh vực nào cũng sẽ có thành công và thất bại đó là điều khỏi tránh. Không lẽ cứ thất bại lại khóc, là chán đời à, trông ủy mị, không thể thông cảm”… cư dân mạng bình luận.

Trong Bogota: City of the Lost, anh đảm nhận vai Guk Hui, chàng trai trẻ đầy tham vọng, cùng gia đình di cư đến Colombia vào những năm 1990 để tìm kiếm cuộc sống mới. Bộ phim khai thác sự cạnh tranh và xung đột giữa các thương nhân Hàn Quốc tại đây.

Những năm gần đây, tài tử liên tiếp nhận thất bại phòng vé. Hopeless dự Liên hoan phim Cannes, giới chuyên môn công nhận, song bị khán giả nhận xét phim quá bạo lực, thiếu sự mới lạ, nội dung không rõ ràng. Diễn xuất của Song Joong Ki cũng bị chỉ trích mờ nhạt, tệ hại.

Trước đó, nam diễn viên nhận thảm bại vì Đảo địa ngục (The Battleship Island - 2017) và Con tàu Chiến Thắng (Space Sweepers - 2021) đều là “bom xịt”.

Nhiều khán giả nhận định Song Joong Ki sa sút cả về ngoại hình lẫn tay nghề. So với đồng nghiệp cùng lứa, anh được nhận xét không có nét phong độ nếu vào vai trung niên, diễn vai non trẻ cũng không còn phù hợp. Bên cạnh đó, đời tư của ngôi sao này luôn bị đem ra soi xét, không ít khán giả vẫn ác cảm với Song Joong Ki vì những thông tin mập mờ từ anh khiến vợ cũ – Song Hye Kyo bị ảnh hưởng.

Nam diễn viên 39 tuổi chia sẻ anh luôn bị thôi thúc bởi tinh thần thử thách và thường chọn những dự án cho phép mình thể hiện khía cạnh khác biệt so với các vai diễn trước đó.

"Tôi thường được hỏi về việc đưa ra những lựa chọn bất ngờ. Ngay cả việc trở thành diễn viên đối với tôi cũng là điều không ngờ đến. Tôi ra mắt khi đã 26 tuổi. Trong lúc các bạn cùng lớp đại học của tôi đã đi làm, tôi thậm chí còn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh việc đưa ra những lựa chọn khác biệt so với số đông" - Song nói với The Korea Times.

"Trong ngành này, tôi thường nghe mọi người nói rằng lựa chọn dự án của tôi có vẻ khác thường. Tôi không quá khao khát thể loại cụ thể nào, nhưng nếu tôi đã đóng vai tươi sáng trong phim truyền hình, tôi sẽ cố gắng cân bằng bằng cách chọn bộ phim với nhân vật tối tăm và khó thể hiện hơn, điều mà khó có thể làm trên màn ảnh nhỏ”.

Năm 2025, Song Joong Ki tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim My youth của đài JTBC. Tác phẩm kể về cuộc đời Sun Woo Hae (do Song Joong Ki thủ vai), diễn viên nhí từng nổi tiếng, giờ đây sống lặng lẽ với công việc của nhà văn kiêm chủ tiệm hoa. Đồng hành cùng anh là Sung Jae Yeon (Chun Woo Hee), quản lý trong ngành giải trí đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa tham vọng sự nghiệp và mối tình đầu của mình.

Đây là lần trở lại đầu tiên của Song Joong Ki với thể loại phim truyền hình sau hai năm kể từ Reborn rich, đồng thời cũng đánh dấu sự tái ngộ của anh với dòng phim tình cảm kể từ Hậu duệ mặt trời năm 2016. Chính vì thế, bộ phim đang được khán giả mong đợi.

My youth dự kiến lên sóng vào tháng 8.